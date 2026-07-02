Т2 и "Согласие" запустили программу страхования банковских карт от мошенничества

Т2, российский оператор мобильной связи, и страховая компания "Согласие" запустили страховой продукт на случай мошенничества — "Деньги под защитой". Он защищает от потери денег с банковских карт в случае телефонного мошенничества, несогласованного списания средств и кражи наличных у банкоматов. Предложение, доступное клиентам Т2, позволяет компенсировать до 1 млн при стоимости до 199 рублей.

Полис "Деньги под защитой" действует по всему миру, стоимость варьируется от 69 до 199 рублей в месяц, при этом сумма компенсации достигает 1 млн рублей. Клиент может получить возмещение ущерба в следующих случаях:

при списании денег с банковской карты без согласия;

в случаях мошенничества по телефону, в SMS или в мессенджерах;

при краже наличных, снятых в банкомате, — случаи грабежа или разбойного нападения, который случился не позднее чем через два часа после снятия денег;

при вынужденном сообщении PIN-кода под угрозой насилия и последующей краже средств из банкомата.

Оформить страховку можно в приложении Т2: из раздела "Финсервисы" необходимо перейти на опцию "Деньги под защитой", а затем выбрать период и страховую сумму. Активировать защиту также можно в SafeWall от Т2 — предложение действует для всех клиентов.

При страховом случае клиент должен обратиться в компанию "Согласие", собрать и отправить полный комплект запрашиваемых документов. "Согласие" рассматривает все случаи в индивидуальном порядке — это занимает до 10 рабочих дней. При положительном вердикте выплата поступит в течение пяти дней.

Уникальность продукта — в его комплексном составе. Это не только страховая защита денег, но и сервисная поддержка клиента в стрессовой ситуации после наступления риска. Помимо возможного возмещения ущерба, клиент получает безлимитные онлайн-консультации по подготовке документов и заявлений в правоохранительные органы, а также сопровождение на протяжении всего процесса — от возбуждения до завершения уголовного дела. Такой подход помогает клиенту быстрее сориентироваться, правильно оформить необходимые материалы и пройти все этапы взаимодействия с компетентными органами. Сервисы поддержки доступны круглосуточно.

Елизавета Гусева, директор по развитию финансовых и инновационных сервисов Т2:

"Т2 ежедневно отражает миллионы попыток цифрового обмана: наши алгоритмы успешно блокируют спам, подменные номера и массовые атаки. Но мы решили усилить наши продукты по обеспечению безопасности и дать возможность абонентам пользоваться услугой, которая содержит страхование и от угроз, происходящих офлайн. Объединили усилия Т2 и СК "Согласие" и создали новый совместный продукт, который интегрирован в приложение. Теперь у клиентов появилось еще больше возможностей застраховать себя на случай столкновения со злоумышленниками".

Майя Тихонова, генеральный директор страховой компании "Согласие":

"Мы хотим сделать страховую защиту доступной каждому: такой полис может стоить от 69 до 199 рублей в месяц в зависимости от выбранной страховой суммы. Максимальная компенсация в случае мошенничества — 1 млн рублей. Так мы обеспечиваем гибкие условия, чтобы каждый клиент мог гарантированно защитить свои деньги. Коллеги из Т2 разделяют наш подход, а совместная работа существенно упрощает жизнь абонентам: теперь оформить страховку можно прямо на платформе мобильного оператора".