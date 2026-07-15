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Страхование Финансы

ВСК выплатила производителю упаковки 88 млн рублей в связи с повреждением оборудования

САМАРА. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК выплатил ООО ПТК "Союз-Полимер" 88 млн рублей в рамках договора страхования имущества предприятия. Выплата связана с повреждением производственного оборудования в результате пожара, произошедшего в ноябре 2025 года.

Возгорание произошло на участке флексографической печати и затронуло две единицы оборудования. Основные производственные мощности предприятия повреждены не были.

Сразу после происшествия ООО ПТК "Союз-Полимер" организовало перераспределение производственной загрузки и восстановительные работы. Предприятие продолжило выпуск продукции и выполнение обязательств перед клиентами.

В ходе урегулирования страхового случая специалисты ВСК совместно с сотрудниками ООО ПТК "Союз-Полимер" провели оценку ущерба, определили перечень оборудования, подлежащего восстановлению или замене, а также проанализировали стоимость аналогичной техники у поставщиков.

Первая часть страховой выплаты была перечислена до завершения сбора всех документов — после определения подтверждённой минимальной суммы ущерба. Это позволило предприятию ускорить восстановление производственного участка и начать закупку необходимого оборудования.

"Полученная страховая выплата позволит нам продолжить восстановление участка флексографической печати и обновить повреждённое оборудование. При этом предприятие сохраняет производственную устойчивость и продолжает выполнять обязательства перед заказчиками", — отметил коммерческий директор ООО ПТК "Союз-Полимер" Никита Васильев.

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