ВСК выплатила производителю упаковки 88 млн рублей в связи с повреждением оборудования

Страховой Дом ВСК выплатил ООО ПТК "Союз-Полимер" 88 млн рублей в рамках договора страхования имущества предприятия. Выплата связана с повреждением производственного оборудования в результате пожара, произошедшего в ноябре 2025 года.
Возгорание произошло на участке флексографической печати и затронуло две единицы оборудования. Основные производственные мощности предприятия повреждены не были.
Сразу после происшествия ООО ПТК "Союз-Полимер" организовало перераспределение производственной загрузки и восстановительные работы. Предприятие продолжило выпуск продукции и выполнение обязательств перед клиентами.
В ходе урегулирования страхового случая специалисты ВСК совместно с сотрудниками ООО ПТК "Союз-Полимер" провели оценку ущерба, определили перечень оборудования, подлежащего восстановлению или замене, а также проанализировали стоимость аналогичной техники у поставщиков.
Первая часть страховой выплаты была перечислена до завершения сбора всех документов — после определения подтверждённой минимальной суммы ущерба. Это позволило предприятию ускорить восстановление производственного участка и начать закупку необходимого оборудования.
"Полученная страховая выплата позволит нам продолжить восстановление участка флексографической печати и обновить повреждённое оборудование. При этом предприятие сохраняет производственную устойчивость и продолжает выполнять обязательства перед заказчиками", — отметил коммерческий директор ООО ПТК "Союз-Полимер" Никита Васильев.
Последние комментарии
Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая