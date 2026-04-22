В преддверии дачного сезона в ВСК рассказали про главные риски владельцев частных домов

С приходом тепла россияне традиционно открывают дачный сезон. Вместе с этим увеличивается и число происшествий с загородными домами — весной и летом фиксируется 67% обращений в страховые компании в связи с различными ЧП. По данным аналитиков Страхового Дома ВСК, главный риск для дачников — это пожары (больше трети страховых событий в компании). При этом стоимость страховки для дачи (с пересчетом на ежемесячные выплаты) сопоставима с покупкой двух упаковок углей для мангала.

По оценкам Страхового Дома ВСК, летом и весной фиксируется рост происшествий с загородными домами — 37% и 29% страховых событий соответственно. В целом, на частные дома и дачи приходится 38% обращений в рамках страхования имущества.

Главный страх дачников — это пожары (37% обращений). Прежде всего проблема актуальна для владельцев деревянных домов (на них приходится 36% происшествий с частными жилыми строениями). 21% ЧП с домами связан со стихийными бедствиями, еще 10% случаев — с авариями инженерных систем.

Для того чтобы обезопасить себя от возможных финансовых рисков, существуют специализированные программы страхования для дач. Застраховать можно не только сам дом, но и все домашнее имущество, нежилые постройки (баню, сарай, летнюю кухню и пр.), ландшафтные сооружения (альпийские горки, фонтаны и т. д.), а также гражданскую ответственность на случай причинения ущерба имуществу соседей. В среднем, стоимость такой программы с суммой покрытия в 7 млн рублей составляет всего 17,5 тыс. рублей в год или 1,5 тыс. рублей в месяц, то есть сопоставима с регулярными тратами, например, на покупку углей для мангала.

"Перед оформлением полиса страхования дач стоит изучить правила страхования, ознакомиться с перечнем рисков. Например, если на участке дети часто играют в футбол, и есть вероятность попадания мяча в окно, стоит отдельно включить в покрытие риск "бой стекол", который не входит в стандартную программу. Кроме того, важно помнить и о мерах противопожарной безопасности. Например, если причиной возгорания по оценкам служб МЧС станет неправильное хранение горючих жидкостей или несанкционированное подключение к электросетям, то в выплате будет отказано", — добавила Людмила Карпова, руководитель дирекции андеррайтинга страхования имущества физлиц Страхового Дома ВСК.