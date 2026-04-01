"КонсультантПлюс" рассказывает: как страховая компания "перемудрила" сама себя Московские агенты ВСК включились в борьбу за автомобиль ВСК и Infosecurity внедряют сервисную модель киберстрахования для клиентов SOC Россиянам приготовиться: в апреле фиксируют рекордное число обращений из-за стихийных бедствий, в лидерах — Ижевск Возраст не помеха: ВСК сняла возрастные ограничения по каско и добавила защиту от дронов

Московские агенты ВСК включились в борьбу за автомобиль

В рамках конкурсов и мотивационных проектов, запущенных к 35-летию Страхового Дома ВСК, стартовал еще один конкурс для страховых агентов московского региона. За профессиональные достижения агенты могут получить ценные подарки, главный приз — автомобиль. Конкурс проводит один из самых крупных подразделений компании — Филиал Москва.

По условиям конкурса, за каждые 350 000 рублей сборов за новые договоры по добровольным видам страхования агенты получают билеты. Учитываются все добровольные виды — страхование имущества, каско, ДМС для частных лиц и бизнеса и другие.

Конкурсный период продлится с 1 апреля 2026 года по 31 марта 2027 года. Победители получат ценные призы. Призовой фонд включает главный приз — новый кроссовер (марка и модель будут объявлены позже), а также макбук, айфон и другие подарки. Промежуточные результаты будут подводиться по итогам каждого месяца.

"Принять участие в конкурсе могут агенты вне зависимости от стажа работы в компании. Допустим, агент придет к нам в июне этого года, а уже через месяц его продажи достигнут такого уровня, что он сможет заработать конкурсные билеты. Естественно, такой агент проходит в финал и участвует в "битве" за автомобиль", — отметила Нигина Тен, директор Филиала Москва Страхового Дома ВСК. 

Последние комментарии

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

