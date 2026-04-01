Московские агенты ВСК включились в борьбу за автомобиль

В рамках конкурсов и мотивационных проектов, запущенных к 35-летию Страхового Дома ВСК, стартовал еще один конкурс для страховых агентов московского региона. За профессиональные достижения агенты могут получить ценные подарки, главный приз — автомобиль. Конкурс проводит один из самых крупных подразделений компании — Филиал Москва.

По условиям конкурса, за каждые 350 000 рублей сборов за новые договоры по добровольным видам страхования агенты получают билеты. Учитываются все добровольные виды — страхование имущества, каско, ДМС для частных лиц и бизнеса и другие.

Конкурсный период продлится с 1 апреля 2026 года по 31 марта 2027 года. Победители получат ценные призы. Призовой фонд включает главный приз — новый кроссовер (марка и модель будут объявлены позже), а также макбук, айфон и другие подарки. Промежуточные результаты будут подводиться по итогам каждого месяца.

"Принять участие в конкурсе могут агенты вне зависимости от стажа работы в компании. Допустим, агент придет к нам в июне этого года, а уже через месяц его продажи достигнут такого уровня, что он сможет заработать конкурсные билеты. Естественно, такой агент проходит в финал и участвует в "битве" за автомобиль", — отметила Нигина Тен, директор Филиала Москва Страхового Дома ВСК.