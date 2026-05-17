Самарская полиция разыскивает пожилого мужчину, пропавшего без вести с 4-летним внуком

Самарскими полицейскими разыскиваются без вести пропавшие 82-летний Олег Барышников и его 4-летний внук Макар Шинкарев, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

ГУ МВД по Самарской области

В субботу, 16 мая, на автомобиле Lada Largus они уехали из дома, расположенного в Советском районе Самары, в направлении с. Новый Буян Красноярского района. До настоящего времени их точное местонахождение неизвестно.

Правоохранители несколько раз устанавливали телефонную связь с разыскиваемым мужчиной, но в ходе разговора он из-за дезориентации не смог четко указать свой маршрут и местонахождение, дать какие-либо ориентиры. Предположительно, пожилой мужчина и его внук могли заблудиться в лесном массиве в непосредственной близости от села Новый Буян.

На розыск пропавших ориентированы участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы и иные службы.

Ориентировка с приметами направлена в организации правоохранительной направленности и волонтерам.

Приметы мужчины: на вид 70-75 лет, рост 170-175 см., волосы с сединой и средней длины.

Одет: кепка белого цвета, футболка и брюки черного цвета, кроссовки черного цвета или сандалии черного цвета.



Приметы несовершеннолетнего: на вид 4-5 лет, рост 108 см., волосы короткие, светло-русого цвета.

Одет: кепка серого цвета, футболка красного цвета, джинсы черного цвета, кроссовки бело-синего цвета.

Могут передвигаться на автомобили "Lada Largus" бежевого цвета, г/н У 994 КУ 63.



"Просим всех, кто располагает какой‑либо информацией о местонахождении разыскиваемых или видел указанный автомобиль, в том числе в районе села Новый Буян и прилегающих территориях, незамедлительно сообщить в полицию или поисковый отряд: 89397113377, 89879523202, 8 (846) 921-76-40 или 112, 102. Также информацию можете передать по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области: 8(999)701-02-33", - призвали в ГУ МВД.