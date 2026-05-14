16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Суд обязал чиновников продать предпринимателю участок под турбазой В Самаре жильцы многоквартирного дома добились перерасчета платы за ЖКХ на полмиллиона рублей Стали известны подробности предстоящего суда по резонансному делу об убийстве экс-мэра Самары Экс-глава ТФОМС Владислав Романов не смог обжаловать возбуждение уголовного дела На Обводном шоссе Тольятти погиб автомобилист

Происшествия

В Самаре жильцы многоквартирного дома добились перерасчета платы за ЖКХ на полмиллиона рублей

САМАРА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 132
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

После проверки прокуратурой управляющей компании жители дома в Ленинском районе Самары получат перерасчет платы за содержание жилья, сообщает надзорное ведомство.

Жильцы дома № 194 на ул. Пушкина в Самаре пожаловались на завышенные платежи за содержание дома.

Проверка прокуратуры выявила нарушения со стороны УК. "В ходе проверки установлено, что управляющая компания в нарушение установленных тарифов в платежных документах за март 2026 г. собственникам квартир дома выставила к оплате необоснованно завышенные суммы за содержание и ремонт общедомового имущества", — прокомментировали в ведомстве.

Прокуратура потребовала устранить нарушения. В результате принятых мер права жителей многоквартирного дома были полностью восстановлены, а излишне начисленные суммы в размере 534 тыс. руб. возвращены собственникам.

Кроме того, были уволены бухгалтер и его заместитель за допущенные ошибки.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алена Казакова 22 апреля 2026 12:45 Пожилого водителя такси избил самарский "байкер"

Кошмар :-( В каком мире мы теперь живем... А наши правоохранители быстро реагируют только на определенный вид инцидентов. Здоровья мужчине и пусть справедливость восторжествует!

Ольга Лукьянова 09 апреля 2026 11:24 В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут

Юрий Пестриков 27 марта 2026 17:09 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...

Юрий Пестриков 27 марта 2026 16:26 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31