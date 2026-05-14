В Самаре жильцы многоквартирного дома добились перерасчета платы за ЖКХ на полмиллиона рублей

После проверки прокуратурой управляющей компании жители дома в Ленинском районе Самары получат перерасчет платы за содержание жилья, сообщает надзорное ведомство.

Жильцы дома № 194 на ул. Пушкина в Самаре пожаловались на завышенные платежи за содержание дома.

Проверка прокуратуры выявила нарушения со стороны УК. "В ходе проверки установлено, что управляющая компания в нарушение установленных тарифов в платежных документах за март 2026 г. собственникам квартир дома выставила к оплате необоснованно завышенные суммы за содержание и ремонт общедомового имущества", — прокомментировали в ведомстве.

Прокуратура потребовала устранить нарушения. В результате принятых мер права жителей многоквартирного дома были полностью восстановлены, а излишне начисленные суммы в размере 534 тыс. руб. возвращены собственникам.

Кроме того, были уволены бухгалтер и его заместитель за допущенные ошибки.