Стали известны подробности предстоящего суда по резонансному делу об убийстве экс-мэра Самары

Объединенная пресс-служба судов Самарской области сообщает детали первого судебного заседания по делу Екатерины Тарховой, обвиняемой в убийстве своих деда и бабушки - экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги. Определен список участников процесса.

Первое заседание назначено на четверг, 21 мая, следующее - на 22 мая. На заседание вызваны 79 свидетелей, один эксперт и девять специалистов. Защита также подала ходатайство о вызове восьми свидетелей.

Людмила Тархова, являющаяся дочерью погибших и матерью подсудимой, признана потерпевшей по данному делу. "В первое судебное заседание планируется этапирование потерпевшей Людмилы Тарховой, которая содержится в ИК-15", - рассказали в Объединенной пресс-службе судов. Людмила Тархова отбывает наказание за вымогательство 200 млн руб. у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева. В 2022 г. ее осудили на семь лет.

Напомним, чета Тарховых пропала в январе 2025 года. Один из знакомых обратился в полицию. 5 февраля 2025 г. суд арестовал Екатерину Тархову, которая позже признала вину. Следствие полагает, что у нее были сообщники. В причастности к преступлению подозревают Светлану Метревели и ее племянника Дмитрия Метревели. Их местонахождение не установлено, они объявлены в розыск.

К концу апреля 2026 г. расследование завершилось, материалы уголовного дела были направлены в суд.