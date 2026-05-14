16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Суд обязал чиновников продать предпринимателю участок под турбазой Стали известны подробности предстоящего суда по резонансному делу об убийстве экс-мэра Самары В Тольятти судят водителя, протащившего человека на двери автомобиля Экс-главе самарского ГУ МЧС вынесли приговор  Виновному в обрушении трибун цирка в Нефтегорске суд назначил штраф

Суды Происшествия

Стали известны подробности предстоящего суда по резонансному делу об убийстве экс-мэра Самары

САМАРА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 214
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Объединенная пресс-служба судов Самарской области сообщает детали первого судебного заседания по делу Екатерины Тарховой, обвиняемой в убийстве своих деда и бабушки - экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги. Определен список участников процесса.

Фото: Ксения Штефан

Первое заседание назначено на четверг, 21 мая, следующее - на 22 мая. На заседание вызваны 79 свидетелей, один эксперт и девять специалистов. Защита также подала ходатайство о вызове восьми свидетелей.

Людмила Тархова, являющаяся дочерью погибших и матерью подсудимой, признана потерпевшей по данному делу. "В первое судебное заседание планируется этапирование потерпевшей Людмилы Тарховой, которая содержится в ИК-15", - рассказали в Объединенной пресс-службе судов. Людмила Тархова отбывает наказание за вымогательство 200 млн руб. у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева. В 2022 г. ее осудили на семь лет.

Напомним, чета Тарховых пропала в январе 2025 года. Один из знакомых обратился в полицию.  5 февраля 2025 г. суд арестовал Екатерину Тархову, которая позже признала вину. Следствие полагает, что у нее были сообщники. В причастности к преступлению подозревают Светлану Метревели и ее племянника Дмитрия Метревели. Их местонахождение не установлено, они объявлены в розыск.

К концу апреля 2026 г. расследование завершилось, материалы уголовного дела были направлены в суд.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 27 марта 2026 17:09 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...

Юрий Пестриков 27 марта 2026 16:26 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31