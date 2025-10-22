Екатерина Тархова переложила вину за убийство бабушки и дедушки на подельников

В интервью, которое Екатерина Тархова, обвиняемая в убийстве своих дедушки и бабушки (бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи) дала Андрею Малахову, она обвинила в происшедшем своих сообщников.

Со слов Екатерины, Светлана Метревели рассказала ей о гадалке и целительнице Зинаиде, с которой обязательно нужно познакомиться. За услуги приходилось платить 100-200 долларов, но цены быстро росли и стали доходить до 5-7 тыс. долларов. Зинаида буквально угадывала все, что происходило в жизни Екатерины. В какой-то момент она запросила крупную сумму денег, которой у Екатерины не оказалось. Тогда Светлана якобы заложила квартиру сестры, чтобы самарчанка смогла и дальше оплачивать услуги гадалки. Екатерине же выставили проценты, которые она вскоре не смогла покрывать. Тогда Светлана сказала, что заложила собственный бизнес и убедила своего соседа также заложить жилье, чтобы покрыть долги Екатерины. Таким образом мошенники начали шантажировать внучку Виктора Тархова и убеждать расплатиться по долгам любыми путями.

Спустя время Светлана заявляет Екатерине, что намерена приехать в Россию лично и стребовать потраченные деньги с нее и всей ее семьи. Метревели хотела, чтобы Тарховы подписали на нее свою квартиру или бизнес, для этого она отправила к Екатерине своего родственника Дмитрия, который передал некую жидкость от Зинаиды, чтобы самарчанка опоила бабушку с дедушкой и уговорила на сделку. А если таким путем решить вопрос не получится, то долги с экс-мэра и его семьи планировали взыскать силой. При этом Светлана не могла дать Екатерине гарантий, что она и ее сын останутся живы.

Внучка добавляла привезенную Дмитрием жидкость в чай деда и бабушки. Она вызывала сонливость и растерянность и в какой-то момент, по словам Екатерины, дедушка уснул и уже не проснулся. Затем у Дмитрия состоялся разговор о передаче имущества с Натальей Тарховой. Но как он проходил и что было после Екатерина помнит смутно, утверждая, что подельник очевидно опоил и ее, добавив наркотик в вино. Придя в себя внучка Тарховых осознала, что состояла с Дмитрием в интимной близости, а в квартире вместе с ними находятся уже трупы бабушки и дедушки.

Напомним, по факту убийства Виктора Тархова и его жены Следственный комитет возбудил уголовное дело. Это произошло после того, как супруги пропали. Есть данные, что чета Тарховых вошла в квартиру, потом туда зашла их внучка Екатерина. Больше Тарховы-старшие не выходили, а внучка выносила пакеты и бочки. Екатерина стала фигуранткой уголовного дела по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух человек").