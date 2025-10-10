В связи с избиением детей в Чапаевске возбудили второе уголовное дело

В Чапаевске после прокурорской проверки возбудили еще одно уголовное дело из-за истории с избиением детей. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, на котором 20-летняя жительница Чапаевска била своих детей ремнем. В результате в отношении женщины возбудили уголовное дело по п. "а, г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание, совершенное в отношении двух несовершеннолетних"), а троих ее малолетних детей забрали из семьи.

Надзорное ведомство во время проверки обнаружило, что сотрудники центра социального обслуживания населения, которые должны были наблюдать за семьей, недобросовестно относились к службе и не выполняли свои обязанности. В связи с этим возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность").