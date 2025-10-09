Многодетную мать из Самарской области подозревают в избиении детей

В Самарской области возбудили уголовное дело из-за систематического избиения детей. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором 20-летняя жительница Чапаевска била своих детей ремнем.

Уголовное дело возбудили по п. "а, г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание, совершенное в отношении двух несовершеннолетних"), женщину допрашивает следователь. Троих малолетних детей забрали из семьи и поместили в медучреждение.