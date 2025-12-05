Самарские полицейские участвовали в поимке кибермошенников, укравших 200 млн рублей

Полицейские из Самарской областей вместе с коллегами из Москвы и Ростовской области задержали 11 членов преступной группы, занимавшихся кибермошенничеством. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии правоохранителей, злоумышленники использовали вредоносной компьютерной программы NFCGate и с ее помощью крали денег с банковских карт практически по всей России. Сначала мошенники звонили жертве и убеждали установить специальный файл, замаскированный под официальное банковское приложение. Затем якобы для авторизации нужно было поднести банковскую карту к тыльной стороне смартфона и набрать ПИН-код. После этой активации преступники получали возможность без участия владельцев карт обналичивать средства в банкоматах.

В результате участники группы совершили более 600 эпизодов хищения на территории 78 регионов, общая сумма ущерба превысила 200 млн рублей.

Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").