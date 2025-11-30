В Самарской области пьяный мужчина угнал автомобиль и уснул в нем

В полицию Нефтегорска обратился 74-летний местный житель, который сообщил, что утром кто-то угнал его Lada Kalina, припаркованную рядом с работой, передает ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина рассказал, что когда парковал машину, к нему подошел нетрезвый незнакомец и попросил подбросить его до села в Богатовском районе. Пенсионер отказал собеседнику и, оставив автомобиль не закрытым с ключом в замке зажигания, на несколько минут забежал в здание. Когда пожилой владелец "Калины" вышел на улицу, то машины уже не было.

Автомобиль объявили в розыск, и вскоре обнаружили в частном секторе Нефтегорска. На водительском месте спал мужчина, просивший довезти его до дома.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 28-летний житель Богатовского района, работающий машинистом в одном из сельскохозяйственных предприятий. По внешним признакам он был пьян, однако от прохождения освидетельствования он отказался. За это на него составили административный материал.

Выяснилось, что накануне он приехал в Нефтегорск к знакомым и участвовал в застолье со спиртным. Наутро он решил вернуться домой, вышел на улицу в поисках попутного транспорта и повстречал пенсионера. Когда тот отказал в просьбе подвезти и ушел, злоумышленник сел за руль и уехал. Однако вскоре заблудился, остановился и уснул.

На него возбудили уголовное дело, угнанный автомобиль вернули потерпевшему. На время следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.