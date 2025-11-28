В Самаре пенсионерка передала 320 тыс. рублей мошенникам

В Самаре 75-летняя женщина попала под влияние мошенников и отдала им 320 тыс. рублей, передает ГУ МВД по Самарской области.

Пенсионерке позвонил неизвестный под видом полицейского и убедил, что нужно проверить ее деньги на подлинность, а затем декларировать доходы с целью недопущения финансирования ВСУ. Для сохранности средств якобы нужно было срочно передать их курьеру.

Пострадавшая передала всю хранившуюся дома наличность неизвестному мужчине у подъезда. Тот перестал выходить на связь, после чего женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.