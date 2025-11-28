16+
Экономика и бизнес

В Самарской области запустят программу поддержки малого судостроения

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области ведется активная работа по созданию новых механизмов поддержки малого судостроения. Об этом на совещании с производителями маломерных судов сообщил глава министерства промышленности и торговли региона Денис Гурков. Встреча была посвящена текущим проблемам отрасли и перспективам ее развития. Участники обсудили важные вопросы производства, законодательные нюансы и механизмы господдержки.

В частности, были затронуты вопросы взаимодействия с федеральными службами и трудности с включением оборудования в реестр российской промышленной продукции минпромторга России. Также участники совещания обсудили изменения законодательства по учету судов на воздушной подушке, нехватку специально оборудованных пристаней для стоянки, мест обслуживания и хранения маломерных водных средств, сервисных центров, а также совершенствование программ финансирования.

"В 2026 году мы планируем запустить отдельную программу поддержки судостроения с участием Государственного фонда развития промышленности Самарской области", — отметил министр Денис Гурков. Новые меры поддержки будут направлены на укрепление потенциала отрасли и повышение его конкурентоспособности на внутреннем и международном рынках.

Масштабные меры поддержки речной отрасли также отражены в программе социально-экономического развития Самарской области до 2029 года, утвержденной губернатором региона Вячеславом Федорищевым. Среди них закупка судов для организации пассажирских перевозок, развитие маршрутов и модернизация речной инфраструктуры.

Участники совещания также выразили заинтересованность в реализации программ федерального проекта "Производительность труда", лизинга, субсидий и кредитования для судостроительных предприятий и конечных пользователей — рыболовецких, туристических и спасательных служб.

"Участие в проекте "Производительность труда" — это стратегический шаг для нашей компании. Благодаря экспертной поддержке и обучению мы сможем не только оптимизировать существующие процессы, но и заложить основу для долгосрочного роста", — прокомментировал генеральный директор компании по производству маломерных судов "А2" Александр Лукьянов.

