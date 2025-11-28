Стипендии и сертификаты ПАО "Транснефть" вручены студентам и преподавателям СамГТУ

Студентам и преподавателям Самарского государственного технического университета (СамГТУ) назначены именные стипендии и выплаты ПАО "Транснефть". Церемония вручения сертификатов прошла в аудитории кафедры трубопроводного транспорта вуза.

Ежегодно компания проводит конкурсы на присуждение именных стипендий отличившимся студентам профильных учебных заведений, а также социальных выплат преподавателям и молодым ученым, ведущим исследования в области трубопроводного транспорта нефти.

В этом году стипендии назначены 15 студентам СамГТУ, которые обучаются по специальностям "нефтегазовое дело", "электроэнергетика и электротехника". Из них пятеро заключили договор с АО "Транснефть - Приволга" и после окончания университета пополнят ряды молодых специалистов предприятия.

Обладателями сертификатов о назначении социальных выплат в текущем году стали восемь доцентов и профессоров факультета трубопроводного транспорта. Они смогут направить выплаты на повышение квалификации, подготовку и издание лекционных курсов, монографий и развитие по другим направлениям профессиональной и научной деятельности.

"АО "Транснефть - Приволга" и СамГТУ являются стратегическими партнерами. Университет реализует образовательные программы в области подготовки и переподготовки кадров в нефтетранспортной отрасли. При поддержке предприятия в вузе созданы современные лекционные, лабораторные и учебные аудитории. Также ведется работа с преподавательским составом кафедры — организуются стажировки и технические экскурсии на объекты компании", — отметил заместитель генерального директора АО "Транснефть - Приволга" по управлению персоналом и общим вопросам Дмитрий Махаев.

В 2025-2026 учебном году по направлению от предприятия в СамГТУ обучается 111 студентов-бакалавров. Именные стипендии ПАО "Транснефть" вручаются лучшим студентам СамГТУ с 2001 года, сертификаты преподавателям — с 2014 года.