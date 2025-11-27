"Умники ТБС": компания "Транспорт будущего" провела олимпиаду для школьников

260 талантливых ребят приняли участие в олимпиаде по физике и математике "Умники ТБС". Ее организаторами выступили компания "Транспорт Будущего" и Тольяттинский госуниверситет.

Олимпиада по физике и математике для учеников 9–11 классов и студентов средних специальных учебных заведений прошла в Тольятти на площадке "Транспорта Будущего".

Участие в ней приняли ребята из школ 57, 77, 41, 10, 13, а также из Тольяттинского индустриально-педагогического колледжа, машиностроительного, колледжа управления и экономики, социально-экономического колледжа, колледжа сервисных технологий и предпринимательства.

Задания для олимпиады разработал Тольяттинский государственный университет, что обеспечило серьёзный подход к тестированию знаний. Все участники проявили отличные интеллектуальные способности, решая сложные задачи.

"Олимпиада по физике и математике, организованная совместно с Тольяттинским госуниверситетом — хорошее подтверждение интереса молодежи к науке и профессии инженера. Такие мероприятия помогают глубже изучить предмет, найти единомышленников и, конечно, продемонстрировать стремление к росту и развитию, что особенно важно в мире технологий", — прокомментировал генеральный директор "Транспорт Будущего Самара" Илья Сидоров.

Компания "Транспорт Будущего" подготовила для победителей ценные призы, чтобы поддержать и мотивировать молодежь на будущие открытия. Имена победителей олимпиады станут известны уже через неделю, после чего их пригласят на экскурсию в компанию и торжественно поздравят с победой.