В первый день V Конгресса молодых ученых назвали научное слово года

Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина (Институт Пушкина) совместно с порталом Десятилетия науки и технологий "Наука.рф" провел всероссийский опрос среди представителей научного сообщества для выбора cлова года в науке-2025. Второй год подряд лидером стало словосочетание "искусственный интеллект".

По оценке экспертов Института Пушкина, такое повторение отражает устойчивый интерес научного сообщества к технологиям ИИ и продолжающиеся дискуссии об их возможностях и этических аспектах применения. Искусственный интеллект становится универсальным инструментом исследовательской работы — от расшифровки древних текстов до моделирования новых материалов.

Данные сервиса Yandex Wordstat также подтверждают рост общественного внимания к теме: если в 2024 году запрос "искусственный интеллект" набрал 9,5 млн обращений, то в 2025 году — уже 11,5 млн.

"То, что "искусственный интеллект" второй год подряд становится научным словом года, отражает текущие тенденции. Он уже стал одним из инструментов исследований, значительно ускоряя научный процесс: ИИ помогает анализировать массивы данных и разрабатывать новые модели. При этом искусственный интеллект не заменяет фундаментальную науку, а расширяет ее возможности и сокращает путь от гипотезы к результату. Искусственный интеллект усиливает исследования, помогая ученым в моделировании, прогнозировании и интерпретации сложных процессов", — рассказала генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина.

По результатам опроса, в пятерку наиболее значимых научных слов 2025 года вошли: цифровизация, нейросеть, технологии, инновации, интеллект. В категории предметных терминов лидерами стали геном (молекулярная генетика) и фотоника (оптика).

"Устойчивое лидерство искусственного интеллекта — это яркое свидетельство постепенной трансформации научной картины мира, изменения методологии научного поиска. Нейросети на наших глазах становятся одним из ключевых инструментов познания в гуманитарных, технических и естественных науках. По сути, ИИ выступает соавтором нового научного знания, и это требует серьезного осмысления и широкого обсуждения", — заявил ректор Института Пушкина Никита Гусев.

В опросе приняли участие порядка тысячи человек из вузов и лабораторий от Дальнего Востока до Калининграда в возрасте от 16 до 94 лет, представляющих 10 научных направлений. 48% респондентов связывают свою профессиональную жизнь с гуманитарными и социальными науками. Более 11% опрошенных указали в качестве профессиональной сферы математику, информатику и науки о системе, 7,7% — биологию и науки о жизни, 7,1% — науки о Земле, 6,9% — химию и науки о материалах, 6,5% — инженерные науки, 5,4% — фундаментальные исследования для медицины, 4,1% — физику и науки о космосе. 2,5% представляют сельскохозяйственные науки и 0,6% — микроэлектронику.

Проект "Слово года в науке" реализуется Институтом Пушкина и порталом Десятилетия науки и технологий "Наука.рф". Опрос проходил с 5 по 19 ноября 2025 года среди представителей различных научных направлений. Его цель — популяризация научной лексики, привлечение внимания широкой аудитории к исследовательской повестке и укрепление роли науки в общественном дискурсе. Участники предлагали слова, которые, по их мнению, наиболее точно отражают тенденции уходящего года.

Кроме того, Институт Пушкина ежегодно определяет слово года, фиксируя ключевые языковые тенденции. Эта акция помогает отслеживать изменения в языке, а также фиксировать ключевые слова уходящего года. В 2025 году главным словом, по версии Института Пушкина, стала "Победа", а в тройку лидеров вошел термин "нейросеть".

Президент России Владимир Путин объявил о проведении с 2022 по 2031 год Десятилетия науки и технологий. Среди задач тематического Десятилетия — привлечение в сферу исследований и разработок талантливой молодежи, содействие вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, а также повышение доступности информации о достижениях и перспективах развития науки для граждан России. Оператор проведения Десятилетия науки и технологий — АНО "Национальные приоритеты".

26-28 ноября 2025 г. на федеральной территории "Сириус" проходит V Конгресс молодых ученых. Это ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России. Конгресс объединяет ярких лидеров отечественной науки, представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, представителей бизнеса и госкорпораций, а главное — молодых ученых, инженеров, победителей конкурсов, получателей грантов, студентов и школьников из России и других стран. На участие в Конгрессе подано более 15 000 заявок, в том числе около 1300 — от иностранных участников из почти 90 государств.

Научно-просветительские мероприятия Конгресса и демонстрация передовых наукоемких технологий способствуют популяризации достижений российской науки, повышению престижа профессии ученого и привлечению в отрасль молодых ученых и разработчиков.

В преддверии V Конгресса молодых ученых в 2025 году состоялись мероприятия-спутники в Краснодарском крае, Тульской и Сахалинской областях. Специализированные мероприятия-спутники прошли в Камчатском крае и Ямало-Ненецком автономном округе. Спутники проводятся ежегодно начиная с 2022 года с целью вовлечения российского научного сообщества в решение важнейших задач регионов страны. Конгресс молодых ученых и мероприятия-спутники проводятся по национальному проекту "Молодежь и дети".

Организаторами Конгресса молодых ученых выступают Фонд Росконгресс, правительство Российской Федерации и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию.