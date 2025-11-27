Погода в Самарской области вновь установила рекорд

Во вторник, 25 ноября, в Самарской области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Рекорд зафиксировали сразу в 9 населенных пунктах региона, передает Приволжское УГМС.
В 8 населенных пунктах (Клявлино, Кинель-Черкассы, Тольятти, Сызрань, Новодевичье, Авангард, Большая Глушица, Серноводск) побит рекорд от 26 ноября 2010 года.
В Челно-Вершинах последний раз так тепло 26 ноября было в 1978 году. Тогда воздух прогрелся до + 6°С. В 2025 году столбик термометра поднялся до +7°С.
|
Метеостанции
|
Значение предыдущего максимума температуры воздуха,°С/год
|
Максимальная температура воздуха в 2025 г. °С
|
Отклонение в °С
|
Клявлино
|
4,1/2010
|
5,6
|
1,5
|
Ч.Вершины
|
6,0/1978
|
7,0
|
1,0
|
К.Черкассы
|
6,2/2010
|
7,1
|
0,9
|
Тольятти
|
8,0/2010
|
9,1
|
1,1
|
Сызрань
|
8,8/2010
|
9,5
|
0,7
|
Новодевичье
|
7,6/2010
|
8,3
|
0,7
|
Авангард
|
7,0/2010
|
7,6
|
0,6
|
Б.Глушица
|
7,8/2010
|
8,1
|
0,3
|
Серноводск
|
5,7/2010
|
7,0
|
1,3
Последние комментарии
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.
... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru