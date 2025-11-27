16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Погода в Самарской области вновь установила рекорд В Тольятти открыто движение по путепроводу на ул. Революционной В старом городе автобусы №34 из-за ремонта изменили маршрут Самарская область набирает желающих в мобилизационный резерв Знание.Премия представила лучшего просветителя и проект Самарской области

Общество

Погода в Самарской области вновь установила рекорд

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 76
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 25 ноября, в Самарской области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Рекорд зафиксировали сразу в 9 населенных пунктах региона, передает Приволжское УГМС.

В 8 населенных пунктах (Клявлино, Кинель-Черкассы, Тольятти, Сызрань, Новодевичье, Авангард, Большая Глушица, Серноводск) побит рекорд от 26 ноября 2010 года.

В Челно-Вершинах последний раз так тепло 26 ноября было в 1978 году. Тогда воздух прогрелся до + 6°С. В 2025 году столбик термометра поднялся до +7°С.

Метеостанции

Значение предыдущего максимума температуры воздуха,°С/год

Максимальная температура воздуха в 2025 г. °С

 Отклонение в °С

Клявлино

4,1/2010

5,6

1,5

Ч.Вершины

6,0/1978

7,0

1,0

К.Черкассы

6,2/2010

7,1

0,9

Тольятти

8,0/2010

9,1

1,1

Сызрань

8,8/2010

9,5

0,7

Новодевичье

7,6/2010

8,3

0,7

Авангард

7,0/2010

7,6

0,6

Б.Глушица

7,8/2010

8,1

0,3

Серноводск

5,7/2010

7,0

1,3

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Фото на сайте

В Самаре прошел крестный ход: фото

В Самаре прошел крестный ход: фото

Лучшие кадры с Парада Памяти в Самаре

Лучшие кадры с Парада Памяти в Самаре

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30