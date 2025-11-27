Погода в Самарской области вновь установила рекорд

Во вторник, 25 ноября, в Самарской области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Рекорд зафиксировали сразу в 9 населенных пунктах региона, передает Приволжское УГМС.

В 8 населенных пунктах (Клявлино, Кинель-Черкассы, Тольятти, Сызрань, Новодевичье, Авангард, Большая Глушица, Серноводск) побит рекорд от 26 ноября 2010 года.

В Челно-Вершинах последний раз так тепло 26 ноября было в 1978 году. Тогда воздух прогрелся до + 6°С. В 2025 году столбик термометра поднялся до +7°С.