Самарская область набирает желающих в мобилизационный резерв

Жители региона смогут внести свой кратковременный (продолжительность сборов — до 2 месяцев), но весомый вклад в защиту родного региона.

Резервист не будет являться военнослужащим. Речь идет о защите критически важных объектов — электростанций, нефтеперерабатывающих заводов и других энергообъектов.

Отмечается, что пребывание в резерве предусматривает нахождение на территории Самарской области, без выезда в зону СВО.

На весь период сборов резервист переходит на полное гособеспечение: питание, обмундирование, проживание и проч. Гарантированная единоразовая выплата резервистам составляет 100 тыс. рублей.

При этом за ним сохраняется место работы и платится средняя зарплата. Плюс выплачивается денежное довольствие. Подробнее — по телефону: 8 800 2019 117.