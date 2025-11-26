Самарская область набирает желающих в мобилизационный резерв

Жители региона смогут внести свой кратковременный (продолжительность сборов — до 2 месяцев), но весомый вклад в защиту родного региона.
Резервист не будет являться военнослужащим. Речь идет о защите критически важных объектов — электростанций, нефтеперерабатывающих заводов и других энергообъектов.
Отмечается, что пребывание в резерве предусматривает нахождение на территории Самарской области, без выезда в зону СВО.
На весь период сборов резервист переходит на полное гособеспечение: питание, обмундирование, проживание и проч. Гарантированная единоразовая выплата резервистам составляет 100 тыс. рублей.
При этом за ним сохраняется место работы и платится средняя зарплата. Плюс выплачивается денежное довольствие. Подробнее — по телефону: 8 800 2019 117.
Последние комментарии
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.
... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru