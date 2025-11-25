16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Около 80 тысяч жителей Кинельского района будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях В помощь людям: НОВИКОМ провел осенний "День донора" Главврач санатория "Надежда" и медсанчасти "Тольяттиазота" - победитель конкурса "Серафимовский врач-2025" Медицинский ассистент GigaDoc от Сбера — теперь с цифровым аватаром врача В областной детской больнице завершается строительство операционного блока

Здравоохранение Общество

Около 80 тысяч жителей Кинельского района будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях

КИНЕЛЬ. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина, и за счет средств областного бюджета в Кинеле и Кинельском районе обновляются фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории, возводится здание новой поликлиники, рассчитанной на 700 посещений в смену.

Фото: министерство здравоохранения Самарской области

В текущем году в поселке Энергия и ауле Казахский завершено строительство современных модульных ФАПов. Они оснащены необходимым оборудованием для диагностики, профилактики и оказания первичной медико-санитарной помощи. В зданиях предусмотрены комфортные кабинеты, зоны ожидания и оборудованные санузлы для маломобильных граждан.

"Мы очень ждали новый фельдшерско-акушерский пункт. С нетерпением ждем открытия. Уверены, что условия для получения медицинской помощи будут комфортными и удобными для работников и пациентов", — рассказала жительница аула Казахский Акслу Сейтова.

Кроме того, в 2025 году завершен капремонт офиса врача общей практики в поселке Новый Сарбай и врачебной амбулатории в поселке Чубовка, продолжаются работы в Богдановке и Алакаевке. Параллельно идет строительство новых ФАПов в поселках Кутулук и Александровка. После ввода в эксплуатацию они обеспечат необходимой медицинской помощью порядка 1000 жителей. В активной стадии строительства находится новая поликлиника на 700 посещений в смену.

"Модернизации первичного звена здравоохранения в районе уделяется первостепенное внимание. Благодаря мероприятиям нацпроекта и дополнительному финансированию, выделенному по решению губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева, в текущем году будут возведены 4 новых фельдшерско-акушерских пункта и новая поликлиника, а также проведен капитальный ремонт 3 объектов. Строительство современных зданий и крупных центров позволяет нам обеспечить комфортные условия для работников и пациентов", — подчеркнул главный врач Кинельской центральной районной больницы Сергей Плешаков.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Никольский 08 сентября 2023 15:40 Регулярная физическая активность снижает риск развития рака

Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...

Viktor Voloshin 05 января 2023 08:12 Самарские медики провели первую операцию на челюсти с применением протеза, напечатанного на 3D-принтере

сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Фото на сайте

Университету "Реавиз" 30 лет

Университету "Реавиз" 30 лет

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30