Около 80 тысяч жителей Кинельского района будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях

Благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина, и за счет средств областного бюджета в Кинеле и Кинельском районе обновляются фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории, возводится здание новой поликлиники, рассчитанной на 700 посещений в смену.
В текущем году в поселке Энергия и ауле Казахский завершено строительство современных модульных ФАПов. Они оснащены необходимым оборудованием для диагностики, профилактики и оказания первичной медико-санитарной помощи. В зданиях предусмотрены комфортные кабинеты, зоны ожидания и оборудованные санузлы для маломобильных граждан.
"Мы очень ждали новый фельдшерско-акушерский пункт. С нетерпением ждем открытия. Уверены, что условия для получения медицинской помощи будут комфортными и удобными для работников и пациентов", — рассказала жительница аула Казахский Акслу Сейтова.
Кроме того, в 2025 году завершен капремонт офиса врача общей практики в поселке Новый Сарбай и врачебной амбулатории в поселке Чубовка, продолжаются работы в Богдановке и Алакаевке. Параллельно идет строительство новых ФАПов в поселках Кутулук и Александровка. После ввода в эксплуатацию они обеспечат необходимой медицинской помощью порядка 1000 жителей. В активной стадии строительства находится новая поликлиника на 700 посещений в смену.
"Модернизации первичного звена здравоохранения в районе уделяется первостепенное внимание. Благодаря мероприятиям нацпроекта и дополнительному финансированию, выделенному по решению губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева, в текущем году будут возведены 4 новых фельдшерско-акушерских пункта и новая поликлиника, а также проведен капитальный ремонт 3 объектов. Строительство современных зданий и крупных центров позволяет нам обеспечить комфортные условия для работников и пациентов", — подчеркнул главный врач Кинельской центральной районной больницы Сергей Плешаков.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас