Богатовская больница пополнила штат медработников благодаря кадровым программам

В рамках программы "Земский доктор/Земский фельдшер" к коллективу Богатовской центральной районной больницы присоединились три новых специалиста. Среди них — врач-терапевт приемного отделения Марина Шелякина.

Свой путь в медицине врач выбрала, потому что еще школьницей хотела помогать людям.

"В селе Богатое живут мои родители и близкие, поэтому я приняла такое решение. Коллеги встретили тепло, многие знают меня с детства. Как молодому специалисту, мне очень важна поддержка старших коллег. В моих дальнейших планах — получение узкой специализации, рассматриваю кардиологию и онкологию", — отметила медработник.

Администрация Богатовского района оказывает комплексную поддержку, включая предоставление служебного жилья.

Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами — важное направление национального проекта "Продолжительная и активная жизни", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина. В этом году участниками программы "Земский доктор/Земский фельдшер" в Самарской области уже стали 126 специалистов. До конца года в рамках программы планируется трудоустроить еще 46 медработников.