Самарские врачи провели уникальную операцию, сохранившую руку участнику СВО

Врачи Самарской городской клинической больницы № 1 им. Н. И. Пирогова впервые выполнили уникальное реконструктивное оперативное вмешательство участнику специальной военной операции с использованием методов микрохирургии — микрохирургическую пластику костного дефекта. Операция позволила восстановить обширный дефект кости и мягких тканей предплечья.

Боец поступил в больницу с тяжелейшим последствием минно-взрывного ранения. Ему провели диагностику для оценки рисков и возможности выполнения сложного оперативного вмешательства.

Благодаря операции удалось закрыть обширный мягкотканный дефект и заполнить костную полость живой, кровоснабжаемой костью.

В настоящее время пациент выписан из больницы, будет проходить курс реабилитации.