В Самарской области по поручению Вячеслава Федорищева создадут штабы по контролю за паводком

В среду, 25 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Самарской области. Ключевым вопросом стала подготовка региона к предстоящему паводку.
"Сегодня рассмотрим по каждой территории системные меры, которые принимаем. И с учетом гидрометеорологической обстановки будем принимать дополнительные решения по обеспечению безопасности территории и населения", — сказал Вячеслав Федорищев.
В прошлом году губернатор давал поручение начать работу по подготовке к половодью максимально заблаговременно. В том числе, в части состояния гидротехнических сооружений (ГТС), расчистки русел рек, укрепления береговых линий, формирования необходимых сил и средств, подготовки планов действий. В ходе совещания выступили руководители территорий, представители Росгидромета, МЧС России, профильных ведомств.
В Самарской области паводок по прогнозу специалистов ожидается в первых двух декадах апреля.
"Ежегодно на территории области в период весеннего половодья и паводка происходит подтопление территорий населенных пунктов и низководных мостов. По среднемноголетним наблюдениям риску подтопления талыми водами с полей и подъемом уровня воды на 5 реках (Сок, Чапаевка, Сызранка, Чагра, Волга) наиболее подвержены 25 населенных пунктов в 1 городском округе и 6 муниципальных районах", — сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Алексей Крючков.
Врио министра природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов доложил о ходе подготовки к весеннему половодью. Он отметил, что совместно с органами местного самоуправления организована работа по подготовке ГТС.
"На территории Самарской области расположено 588 ГТС на прудах и водохранилищах, из которых только 1 сооружение является бесхозяйным. Ведутся работы по его капитальному ремонту, который планируется завершить в ноябре текущего года с последующей передачей объекта в муниципальную собственность. Кроме того, в 2026 г. приступаем к капитальному ремонту ГТС в Сергиевском районе. Подготовка к безопасному пропуску паводковых вод осуществляется в плановом режиме. — сообщил министр. — Также во исполнение поручений президента России Владимира Владимировича Путина на территории Самарской области в 2025 г. завершены работы по установлению границ зон затопления и подтопления, предусмотренные графиком Росводресурсов".
Артем Ефимов отметил, что с учетом того, что основные риски затопления связаны с реками, полномочия по расчистке которых относятся к федеральным полномочиям, министерством выстроено тесное взаимодействие с Росводресурсами.
По итогам совещания губернатор Самарской области дал ряд поручений. В частности, создать в городах и районах оперативные штабы по контролю прохождения паводка, скорректировать планы действий с учетом прогноза Росгидромета.
"Подготовка и прохождение паводка — на личном контроле глав городов и районов. Превентивные меры — залог того, что нам удастся минимизировать негативные последствия паводка для экономики и жителей", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.
