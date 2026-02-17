Указом президента РФ Владимира Путина председателем Железнодорожного районного суда Самары назначен Александр Саломатин. Документ опубликован пресс-службой Самарского областного суда.

В 2009 г. Саломатин был назначен судьей Самарского районного суда Самары. В 2021 г. стал заместителем председателя Октябрьского районного суда, а в 2025 г. назначен судьей Самарского областного суда.

Напомним, в 2023 г. Людмила Колесникова, возглавлявшая Железнодорожный райсуд, написала заявление о досрочном прекращении полномочий.

По данным сайта суда, врио председателя была Лилия Галиуллина.