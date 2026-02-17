Указом президента РФ Владимира Путина председателем Железнодорожного районного суда Самары назначен Александр Саломатин. Документ опубликован пресс-службой Самарского областного суда.
В 2009 г. Саломатин был назначен судьей Самарского районного суда Самары. В 2021 г. стал заместителем председателя Октябрьского районного суда, а в 2025 г. назначен судьей Самарского областного суда.
Напомним, в 2023 г. Людмила Колесникова, возглавлявшая Железнодорожный райсуд, написала заявление о досрочном прекращении полномочий.
По данным сайта суда, врио председателя была Лилия Галиуллина.
Последние комментарии
Путин то что тебе впаривают может это всё таки технологии почти 60 летней давности??? Смотри википедию. Авиационные двигатели СССР и постсоветских стран — Википедия НК-25 (изделие «Е») — Турбореактивный двигатель двухконтурный, трёхкаскадный, с форсажной камерой (ТРДДФ), разработанный на Куйбышевском моторном заводе под руководством Н. Д. Кузнецова. Тяга двигателя на взлётном режиме на земле — 25000 кгс. Наряду с НК-32 долгое время являлся одним из самых мощных авиационных двигателей в мире. Разработка началась в 1971 году. Серийное производство с 1977 года. На базе НК-25 созданы двигатель НК-32 тяжёлого ракетоносца Ту-160, двигатель НК-36СТ газоперекачивающего агрегата, двигатель НК-37 газотурбинной электростанции, двигатель НК-361 газотурбовоза
Ну хоть что то для Самарской промышленности после развала заводов...
Достойно.
Компенсационные выплаты в счет возмещения ущерба становится схемой коррупционной составляющей...Вырубить лес в песках под посев и ветры большая глупость. А продажа полей под строительство...?
Ространснадзору еще бы проверить уничтоженную дорогу от Углового до Малой Каменки в Красноярском районе...Даже прокуратура бессильна перед бизнесом...