Владимир Путин на "прямой линии" ответил на вопрос жителя Чапаевска

МОСКВА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Президент Владимир Путин в ходе "прямой линии" 19 декабря ответил на вопрос жителя Самарской области - Максима Волкова из Чапаевска.

Фото: kremlin.ru

Максим, который является многодетным отцом, посетовал на то, что при зарплате в 50 тыс. руб. ему сложно содержать семью. Вопрос зачитал ведущий: "Почему все стало так дорого? Даже на курицу цены выросли в два раза. Я многодетный отец, у меня трое детей. Работаю, зарплата - 50 тысяч. Но и с этим я не могу удовлетворять потребности и кормить их".

Президент, до того как раз говоривший об уровне инфляции, которую в целом удается сдерживать, отметил, что усредненные показатели часто вызывают вопросы у людей и "как правило, не совпадают с тем, с чем человек сталкивается в реальной жизни".

Глава государства отдельно остановился на продовольственной инфляции, которая по некоторым направлениям может выбиваться из общих цифр. Он напомнил ситуацию с подорожанием куриных яиц, которые благодаря мерам, предпринятым правительством, в итоге стали стоить меньше, чем до этого.

"Что касается семей с детьми - все должно выстраиваться вокруг семей с детьми. Обращаю внимание на то, что с 1 января следующего года вводятся дополнительные меры. Например, из уплаченных 13% НДФЛ в семьях, где доходы скромные (меньше 1,5 прожиточного минимума), 7% будут возвращаться в семью. Надеюсь, это будет реальный способ поддержки семей с детьми. […]  Мы, конечно, понимаем, что этого недостаточно. Будем совершенствовать систему поддержки семьи, потому что вся политика государства и на федеральном, и на региональном уровне вокруг этого должна крутиться. Будем стремиться к повышению уровня заработной платы", - пообещал президент.

