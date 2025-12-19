16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Россельхозбанк выпустил новое мобильное приложение для пользователей iOS Детская "Карта жителя" региона помогает экономить на проезде в транспорте Россияне заключили со СберНПФ 6,5 млн договоров ПДС ВТБ: в половине случаев обмана жертвы сами отдают деньги мошенникам ИИ-помощник ПСБ для бизнеса назван лучшим банковским чат-ботом

Банки Финансы

Россельхозбанк выпустил новое мобильное приложение для пользователей iOS

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 40
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Приложение "Ягодный фест" позволит как действующим, так и новым клиентам оставаться на связи с РСХБ, получать регулярные пуш-уведомления о состоянии финансов, а также пользоваться другими сервисами экосистемы Россельхозбанка.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Банк рекомендует пользователям iOS отключить автообновления после скачивания приложения и не удалять уже установленные сервисы РСХБ. При этом у клиентов сохраняется возможность пользоваться интернет-банком, который работает в штатном режиме.

Приложения Банка, установленные ранее, продолжают работать на всех устройствах операционной системы iOS.

Релиз приложения "Ягодный фест" в AppStore состоялся 19 декабря. Предыдущая версия мобильного банка была удалена из магазина приложений компанией Apple в марте 2025 года.

Реклама. rshb.ru

Erid: 2SDnjdPFMhS

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015.

ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4