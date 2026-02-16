16+
Сбер масштабирует сервис "Плати частями" на платёжных терминалах

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Сбер начал активную дистрибуцию сервиса "Плати частями" на терминалах. В 2026 году банк фокусируется на расширении доступности решения и планирует сделать сервис массовым инструментом офлайн-оплаты по всей стране.

"Плати частями" позволяет клиентам Сбера разделить стоимость покупки на несколько платежей непосредственно в момент оплаты — без оформления документов и дополнительных действий. Решение ориентировано на повседневные сценарии покупок и уже показало высокий интерес со стороны клиентов и торгово-сервисных предприятий.

К концу 2026 года Сбер планирует масштабировать сервис более чем на 500 тыс. терминалов по всей стране. Это позволит значительно расширить географию сервиса и увеличить число торговых точек, где клиенты смогут воспользоваться гибким форматом оплаты.

В офлайн-оплате "Плати частями" встроен в привычный сценарий расчёта на кассе и не меняет пользовательский опыт. Клиент самостоятельно принимает решение о способе оплаты, а для идентификации и подтверждения покупки доступны все ключевые технологии — от биометрии и "Вжух" до карты и NFC. Такой подход позволяет сохранить контроль за оплатой и сделать использование сервиса естественной частью повседневных покупок.

Дмитрий Блинов, директор дивизиона "Товарное кредитование" департамента "Занять и сберегать" Сбербанка:

"Мы видим устойчивый спрос на оплату частями в офлайн-формате, поэтому в этом году делаем фокус именно на масштабирование. Наша цель — сделать сервис доступным клиенту там, где он принимает решение о покупке, и работал так же просто и понятно, как привычные способы оплаты".

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

