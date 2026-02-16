Сбер масштабирует сервис "Плати частями" на платёжных терминалах

Сбер начал активную дистрибуцию сервиса "Плати частями" на терминалах. В 2026 году банк фокусируется на расширении доступности решения и планирует сделать сервис массовым инструментом офлайн-оплаты по всей стране.
"Плати частями" позволяет клиентам Сбера разделить стоимость покупки на несколько платежей непосредственно в момент оплаты — без оформления документов и дополнительных действий. Решение ориентировано на повседневные сценарии покупок и уже показало высокий интерес со стороны клиентов и торгово-сервисных предприятий.
К концу 2026 года Сбер планирует масштабировать сервис более чем на 500 тыс. терминалов по всей стране. Это позволит значительно расширить географию сервиса и увеличить число торговых точек, где клиенты смогут воспользоваться гибким форматом оплаты.
В офлайн-оплате "Плати частями" встроен в привычный сценарий расчёта на кассе и не меняет пользовательский опыт. Клиент самостоятельно принимает решение о способе оплаты, а для идентификации и подтверждения покупки доступны все ключевые технологии — от биометрии и "Вжух" до карты и NFC. Такой подход позволяет сохранить контроль за оплатой и сделать использование сервиса естественной частью повседневных покупок.
Дмитрий Блинов, директор дивизиона "Товарное кредитование" департамента "Занять и сберегать" Сбербанка:
"Мы видим устойчивый спрос на оплату частями в офлайн-формате, поэтому в этом году делаем фокус именно на масштабирование. Наша цель — сделать сервис доступным клиенту там, где он принимает решение о покупке, и работал так же просто и понятно, как привычные способы оплаты".
