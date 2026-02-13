"Цифра" вместо рутины: Сбер помогает бизнесу снижать административные затраты

Более ста руководителей частных медицинских клиник Самарской области обсудили ключевые вызовы 2026 года: грядущие изменения в налоговом законодательстве, новые требования к маркировке лекарственных средств и защиту персональных данных пациентов. Генеральным партнёром конференции "Актуальные проблемы частного сектора здравоохранения" выступил Сбер.

В рамках встречи эксперты показали, как цифровые сервисы Сбера переводят взаимодействие клиентов и компаний на новый уровень. Благодаря банковской платформе налоговых вычетов физические лица могут оформить социальные, имущественные или инвестиционные вычеты за несколько минут в приложении СберБанк Онлайн. Подтверждающих бумажных справок при этом не требуется. В свою очередь, компании, включая участников рынка частной медицины, могут в несколько кликов сформировать и направляют в ФНС необходимые для клиента цифровые справки. Этот подход позволяет создавать бизнесу дополнительную ценность в виде "отложенной скидки" для клиентов, при этом переводя рутинный документооборот в эффективный цифровой формат.

Наталья Красулина, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

"Поддержка предпринимательства — одна из ключевых миссий Сбера в регионе. Мы видим свою роль не просто как финансового партнёра, а как создателя возможностей для роста и развития. Конференция для медицинского бизнеса — это именно та площадка, где экспертиза Сбера в области цифровых решений, финансов и права становится реальным конкурентным преимуществом для самарских компаний. Мы стремимся к тому, чтобы бизнес был технологичным, защищённым, и не терял уверенность в завтрашнем дне".

Конференция "Актуальные проблемы частного сектора здравоохранения" проводится уже в четвёртый раз. Организатор экспертной площадки — Самарское региональное отделение общероссийской общественной организации "ОПОРА РОССИИ".