ОТП Банк принял участие в пилотном проекте от АФТ по применению ИИ‑агентов

ОТП Банк стал одним из активных участников пилотного проекта АФТ по внедрению ИИ-агентов на базе отечественных и открытых GPT-моделей в свои бизнес-процессы. Пилотный проект был сфокусирован на получении практического и методологического опыта использования ИИ-агентов в финансовом секторе: их применении в клиентской поддержке, помощи сотрудникам, анализе документов, комплаенсе, поддержке разработки и создании персонализированных продуктов.

В пилотном проекте успешно протестирована методика оценки экономического эффекта от внедрения ИИ в финансовой сфере. Результатом стали предложения по оптимизации продуктов и законодательства, а также обновленная референсная архитектура ИИ-платформы, которая станет фундаментом для будущих рекомендаций.

В ОТП Банке ИИ‑агенты уже активно задействованы в ряде ключевых процессов. Они осуществляют глубокий анализ пользовательской активности в цифровых каналах банка, включая мобильное приложение и веб-сайт. Агенты идентифицируют проблемные зоны в клиентском пути, предлагая конкретные меры по их оптимизации. Кроме того, на основе анализа больших данных, ИИ генерирует обоснованные гипотезы для совершенствования продуктов и сервисов, прогнозирует рыночный спрос на новые финансовые предложения и подготавливает детальные отчёты и рекомендации для команды продуктового менеджмента. Также ИИ-агенты выполняют функции по миграции данных между различными системами, верификации информации из нескольких источников или автоматизированному созданию документов по заданным шаблонам.

В конце 2025 года в ОТП Банке также появились полноценные ИИ-ассистенты по нескольким функциональным направлениям. Суммарный экономический эффект от внедрения технологий ИИ в банке за 2025 год составил более 1 млрд рублей.