Сервис "Давай делить" стал доступен для клиентов Tefal

Онлайн-покупки на сайте Tefal стали ещё доступнее благодаря сервису оплаты частями "Давай делить". Возможность разбить оплату на 4 равные части поможет покупателям снизить нагрузку на бюджет, особенно во время праздников или во время ремонта, когда нужно срочно обновить посуду или бытовую технику.

Сервис распространяется на покупки стоимостью до 30 тысяч рублей. Платежи распределяются следующим образом: клиент оплачивает сразу 25%, а оставшиеся три платежа списываются равными частями каждые две недели.

Чтобы воспользоваться сервисом "Давай делить" (Buy Now, Pay Later, BNPL) пользователю при оплате на сайте достаточно выбрать способ оплаты "Давай делить", ввести номер мобильного телефона и данные банковской карты любого российского банка. Услуга доступна совершеннолетним гражданам России с постоянной регистрацией.

Сервис "Давай делить" делает процесс онлайн-шоппинга более комфортным и доступным и дает покупателям еще один комфортный способ управления своим бюджетом.

Услуга предоставляется ООО "ОТП Финансовые Технологии" (ИНН 9713013182, ОГРН 1247700263205), входящим в группу ОТП Банка. Подробности на сайте: davay-delit.ru.