16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
НОВИКОМ и Правительство Нижегородской области обозначили направления сотрудничества Сервис "Давай делить" стал доступен для клиентов Tefal Сбер помогает правительству РФ с обучением и решениями в сфере искусственного интеллекта ВТБ и М2: доля неипотечных сделок с недвижимостью достигла рекордных 68% НОВИКОМ поддержал обновление технической базы завода в Ростовской области

Банки Финансы

Сервис "Давай делить" стал доступен для клиентов Tefal

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 75
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Онлайн-покупки на сайте Tefal стали ещё доступнее благодаря сервису оплаты частями "Давай делить". Возможность разбить оплату на 4 равные части поможет покупателям снизить нагрузку на бюджет, особенно во время праздников или во время ремонта, когда нужно срочно обновить посуду или бытовую технику.

Сервис распространяется на покупки стоимостью до 30 тысяч рублей. Платежи распределяются следующим образом: клиент оплачивает сразу 25%, а оставшиеся три платежа списываются равными частями каждые две недели.

Чтобы воспользоваться сервисом "Давай делить" (Buy Now, Pay Later, BNPL) пользователю при оплате на сайте достаточно выбрать способ оплаты "Давай делить", ввести номер мобильного телефона и данные банковской карты любого российского банка. Услуга доступна совершеннолетним гражданам России с постоянной регистрацией.

Сервис "Давай делить" делает процесс онлайн-шоппинга более комфортным и доступным и дает покупателям еще один комфортный способ управления своим бюджетом.

Услуга предоставляется ООО "ОТП Финансовые Технологии" (ИНН 9713013182, ОГРН 1247700263205), входящим в группу ОТП Банка. Подробности на сайте: davay-delit.ru.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5