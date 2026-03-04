Трое из четырех самарцев проводят свободное время за видеоиграми

Около 77% жителей Самары играют в видеоигры, а их любимые жанры — головоломки, песочницы и симуляторы. Такие данные приводятся в исследовании "Гейминг в России 2026" от РВИ и НАФИ.

Около 43% геймеров в Самаре играют регулярно — каждый день или почти ежедневно. Чаще всего для игр используются смартфоны, реже — компьютеры и игровые консоли. 35% респондентов назвали своим любимым жанром головоломки. Чуть меньше поклонников у песочниц и стратегий. По словам самарцев, игры помогают им расслабиться, справиться со скукой и попробовать для себя новое виртуальное развлечение.

Совокупные расходы жителей Самары на видеоигры за год составили 1,7 млрд рублей. В среднем один геймер, который платит за игры, тратит на это около 5,5 тыс. рублей в год. Игровая индустрия все чаще работает на стыке с другими сферами, далекими от геймдева. На рынке регулярно появляются коллаборации с производителями, в итоге всё чаще выходят линейки продукции, посвященные игровым вселенным. И подобные сценарии поведения бизнеса на фоне популярности игр появляются все чаще.

Следуя тренду, мобильный оператор Т2 создал подписку MiXX Play Pro — она позволяет сосредоточиться на игровом процессе и прокачке персонажа, потому что все важные функции собраны в одном месте. Подписка дает 20 гигабайтов мобильного интернета, безлимит на игры в телефоне и доступ к турнирам CyberHero. Еще одна фишка продукта — выбор бонусов для одной игры в месяц. Это может быть масштабная приключенческая игра Genshin Impact, проекты "Мир танков" и "Мир кораблей", командная игра по мотивам вселенной Marvel и другие популярные игры.

"Подход Т2 к созданию собственных продуктов всегда заключался во внимательном отношении к интересам абонентов и выборе платформ и сервисов, которые уже завоевали их доверие. Силу сложившихся лидеров рынка мы использовали в том числе при создании и обновлении нашей мультиподписки MiXX. Новый формат продукта под названием MiXX Play Pro охватывает наиболее популярные игры современности. Т2 дает геймерам не просто безлимитный трафик на цифровые увлечения, но и бонусы, которые можно использовать по своему усмотрению", — говорит коммерческий директор макрорегиона "Волга" Александр Устимов.

Подписка доступна всем — и абонентам Т2, и пользователям других операторов. Оформить ее можно на сайте Т2, авторизовавшись под своим номером. Сразу после подключения можно выбрать игровой бонус — это могут быть золото, алмазы или другие игровые ресурсы, которые помогают получать новую технику, экипировку и многое другое.

