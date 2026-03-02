16+
ИТ Транспорт и связь

Эксперт ИТ-холдинга Т1: Бизнесу не нужно оценивать эффект от ИИ через быструю экономию

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Эффект от внедрения искусственного интеллекта бизнес в полной мере сможет ощутить через два—три года, при этом оценка финансовой отдачи таких проектов отличается от традиционной. Об этом на форуме ВТБ "Россия зовёт!" в Санкт‑Петербурге заявил Сергей Карпович, заместитель руководителя направления Т1 ИИ (ИТ‑холдинг Т1).

Выступая на сессии "Искусственный интеллект: технологии и будущее частных инвестиций" эксперт подчеркнул, что во многих организациях до сих пор доминирует устаревшая инвестиционная парадигма: ИИ рассматривают как инструмент сокращения издержек, причем мгновенного. Реальный же эффект носит отложенный характер и во многом связан с изменением самой операционной культуры.

"Те, кто подходят к искусственному интеллекту как к обычному ИТ‑проекту с вопросами: сколько мы сэкономим, сколько процессов ускорим, как оптимизируем штат, — сильно недооценивают потенциал технологии. Экономическая отдача становится заметна через два—три года, когда перестраиваются процессы, и компания учится по‑новому работать с данными", — отметил Сергей Карпович.

При этом эксперт подчеркнул, что бизнесу важно смотреть не только на прямую экономию, но и на стоимость отказа от технологий ИИ.

"Компании пока почти не умеют считать потери от неприменения ИИ и сосредоточены в основном на снижении затрат. Если промоделировать сценарий "Что будет с бизнесом через три года, если мы не будем использовать ИИ", многие сильно удивятся цифрам, которые получатся по конкурентоспособности и эффективности", — уверен Сергей Карпович.

По его словам, подобный подход особенно опасен в отраслях, где идет быстрая цифровая трансформация и усиливается конкуренция за клиента.

"Искусственный интеллект дает три ключевых преимущества: скорость, умение обрабатывать огромные объемы информации и персонализированные, качественные сервисы. Банки и финансовые организации как раз конкурируют за клиента, предлагая именно эту комбинацию. Поэтому финсектор логично оказался одним из первых, кто начал получать измеримый эффект от ИИ", — сказал Карпович.

Он напомнил, что сегодня ИИ в финансах уже широко используется в кредитном скоринге, кибербезопасности и борьбе с мошенничеством, а также в персонализации сервисов и автоматизации бэк‑офисных процессов.

Эксперт акцентировал внимание аудитории на различии в восприятии искусственного интеллекта руководителями и рядовыми сотрудниками. По его словам, опросы показывают, что топ‑менеджмент существенно недооценивает фактический уровень использования ИИ в компаниях.

Карпович привел данные недавнего исследования: руководители полагают, что около 3% сотрудников их компаний применяют ИИ в работе. При этом реальный показатель ближе к 13%, то есть менеджмент в три раза недооценил масштаб применения технологий на рабочих местах.

Эксперт отметил, что по мере распространения доступных инструментов ИИ — от офисных ассистентов до специализированных аналитических сервисов — доля сотрудников, регулярно использующих ИИ в повседневной работе, будет расти, независимо от того, насколько формализована стратегия компании.

"То, насколько организация умеет работать с искусственным интеллектом — обучает людей, меняет процессы, закрепляет новые практики, — напрямую определяет, какой будет ее эффективность. Если культура не меняется, ИИ остается, по сути, маркетинговым шумом, при этом сотрудники все равно используют его точечно в своей работе", — подчеркнул он.

