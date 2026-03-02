Кадровый центр "Работа России" помогает превратить увлечение в бизнес

Кадровый центр "Работа России" помогает превращать увлечение в свое дело.

Лариса Ажикенова из Алексеевки, будучи ребенком интересовалась, как работает старая ножная швейная машинка. Пока мама была на работе, девочка с интересом изучала, как устроен механизм, как нитка ложится ровной строчкой. Это увлечение осталось с ней на всю жизнь. В подростковом возрасте она уже шила нижнее бельё для себя и подруг, мечтала стать профессиональной швеей.

По настоянию родителей Лариса Анатольевна получила диплом бухгалтера и много лет работала по специальности. Однако хобби без внимания не оставила.

Все изменилось, когда она обратилась в Кадровый центр "Работа России" Алексеевского района, где специалисты рассказали о возможности получить единовременную финансовую помощь в размере 100 тысяч рублей на открытие собственного бизнеса. Для женщины это стало знаком: пора выводить хобби на новый профессиональный уровень.

Чтобы уверенно стартовать, Лариса Анатольевна прошла обучение по программе "Основы предпринимательской деятельности". Два месяца занятий помогли ей разобраться в юридических и финансовых вопросах, грамотно составить бизнес-план и подготовиться к защите проекта. В 2025 году ее инициативу одобрили, и на полученные средства она приобрела современные промышленные швейные машины.

Новое оборудование позволило увеличить производительность и расширить ассортимент. Сегодня Лариса Ажикенова шьет постельное белье любых размеров и принтов — от полуторного до евро и семейных комплектов, которые пользуются наибольшим спросом. Заказов стало значительно больше, а клиенты ценят качество и индивидуальный подход.

"Благодарю Кадровый центр за финансовую поддержку и возможность заниматься любимым делом на новом уровне, — делится Лариса Анатольевна. — На предоставленные средства я купила современные швейные машины. Заказов стало больше, ассортимент увеличился. Моя внучка, которой нет еще двух лет, уже вовсю учится у меня. Возможно она реализует мою мечту и будет работать профессиональной швеей. С нынешними мерами поддержки открыть свое дело стало легко. Совет тем, кто в раздумьях: начинать никогда не поздно, а Кадровый центр всегда поможет!"

Руководитель Кадрового центра "Работа России" Алексеевского района Светлана Палатова пояснила, что механизм поддержки давно отработан и доступен каждому желающему: "Любой человек, который хочет открыть свое дело, может прийти к нам за консультацией. Мы помогаем сориентироваться, предлагаем пройти обучение основам предпринимательской деятельности. Следующий этап — защита бизнес-плана перед комиссией. И если проект получает одобрение, Кадровый центр выделяет 100 тысяч рублей на покупку необходимого базового оборудования. Отбор довольно строгий, но именно это дает нам уверенность, что поддержку получают действительно перспективные и продуманные проекты".