16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Кадровый центр "Работа России" помогает превратить увлечение в бизнес Появился график выплат детских пособий в марте Новокуйбышевский НПЗ передал книги воспитанникам школы-интерната ко Дню книгодарения "Это большая сумма для нас": многодетные семьи Самарской области получают компенсацию 50% на обучение детей в вузах В Самарской области 29 многодетных семей получили выплаты на приобретение автомобилей

Соцподдержка Общество

Кадровый центр "Работа России" помогает превратить увлечение в бизнес

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Кадровый центр "Работа России" помогает превращать увлечение в свое дело.

Фото: Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области

Лариса Ажикенова из Алексеевки, будучи ребенком интересовалась, как работает старая ножная швейная машинка. Пока мама была на работе, девочка с интересом изучала, как устроен механизм, как нитка ложится ровной строчкой. Это увлечение осталось с ней на всю жизнь. В подростковом возрасте она уже шила нижнее бельё для себя и подруг, мечтала стать профессиональной швеей.

По настоянию родителей Лариса Анатольевна получила диплом бухгалтера и много лет работала по специальности. Однако хобби без внимания не оставила.

Все изменилось, когда она обратилась в Кадровый центр "Работа России" Алексеевского района, где специалисты рассказали о возможности получить единовременную финансовую помощь в размере 100 тысяч рублей на открытие собственного бизнеса. Для женщины это стало знаком: пора выводить хобби на новый профессиональный уровень.

Чтобы уверенно стартовать, Лариса Анатольевна прошла обучение по программе "Основы предпринимательской деятельности". Два месяца занятий помогли ей разобраться в юридических и финансовых вопросах, грамотно составить бизнес-план и подготовиться к защите проекта. В 2025 году ее инициативу одобрили, и на полученные средства она приобрела современные промышленные швейные машины.

Новое оборудование позволило увеличить производительность и расширить ассортимент. Сегодня Лариса Ажикенова шьет постельное белье любых размеров и принтов — от полуторного до евро и семейных комплектов, которые пользуются наибольшим спросом. Заказов стало значительно больше, а клиенты ценят качество и индивидуальный подход.

"Благодарю Кадровый центр за финансовую поддержку и возможность заниматься любимым делом на новом уровне, — делится Лариса Анатольевна. — На предоставленные средства я купила современные швейные машины. Заказов стало больше, ассортимент увеличился. Моя внучка, которой нет еще двух лет, уже вовсю учится у меня. Возможно она реализует мою мечту и будет работать профессиональной швеей. С нынешними мерами поддержки открыть свое дело стало легко. Совет тем, кто в раздумьях: начинать никогда не поздно, а Кадровый центр всегда поможет!"

Руководитель Кадрового центра "Работа России" Алексеевского района Светлана Палатова пояснила, что механизм поддержки давно отработан и доступен каждому желающему: "Любой человек, который хочет открыть свое дело, может прийти к нам за консультацией. Мы помогаем сориентироваться, предлагаем пройти обучение основам предпринимательской деятельности. Следующий этап — защита бизнес-плана перед комиссией. И если проект получает одобрение, Кадровый центр выделяет 100 тысяч рублей на покупку необходимого базового оборудования. Отбор довольно строгий, но именно это дает нам уверенность, что поддержку получают действительно перспективные и продуманные проекты".

Открыть свое дело при поддержке государства реально: достаточно обратиться в ближайший Кадровый центр "Работа России" Самарской области. Специалисты подскажут, с чего начать, помогут с обучением и составлением бизнес-плана. Получить консультацию можно при личном визите и по телефону единого контакт-центра 8 (800) 302‑15‑44.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

Миссис Михайлова 10 июня 2024 13:39 В Самарской области могут ввести маткапитал для родивших до 20 лет

Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!

Avangard Lawyer 25 октября 2023 21:19 Участнику специальной военной операции отказывают в реабилитации

Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:17 Четырехлетний мальчик нуждается в дорогостоящем лечении

Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !

Фото на сайте

В Самаре открыли "Точку Притяжения" — центр постинтернатного сопровождения подростков

В Самаре открыли "Точку Притяжения" — центр постинтернатного сопровождения подростков

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5