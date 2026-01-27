Соцконтракт помог многодетному отцу открыть шиномонтажную мастерскую

Одной из самых востребованных мер господдержки в Самарской области уже несколько лет подряд остается социальный контракт. Он является частью нацпроекта "Семья", который реализуется по решению президента Владимира Путина. В прошлом году в Самарской области было заключено более 5,7 тыс. социальных контрактов.

Одной из семей, которая открыла свое дело с помощью соцконтракта стала многодетная семья Мелоян из Большечерниговского района, где подрастают трое детей — двое сыновей-школьников и младшая дочь. Один из сыновей — ребенок с инвалидностью, поэтому отцу важно было работать как можно ближе к дому. Соцконтракт помог реализовать мечту — прямо во дворе мужчина оборудовал шиномонтажную мастерскую. Документы собрал быстро — в этом помогли сотрудники управления соцзащиты населения.

"Мне нравится то, чем я начал заниматься. Поначалу немного не хватало денег, поэтому мы подали заявку на социальный контракт. Ее одобрили, и мы начали свое дело прямо у себя во дворе", — говорит Симон Мелоян.

Помимо социального контракта, многодетная семья получает все предусмотренные государством меры поддержки — единое пособие по линии Социального фонда, региональный семейный капитал, компенсацию оплаты ЖКУ, компенсацию по уходу за ребенком инвалидом, компенсацию за проезд детей, в сентябре оформили выплату на приобретение школьной и спортивной формы на детей-школьников.

"Благодаря нашему губернатору Вячеславу Федорищеву, национальным проектам за счет средств федерального и регионального бюджетов сейчас предоставляются различные меры социальной поддержки многодетным семьям и семьям с детьми. Социальный контракт в настоящее время — одна из самых востребованных мер соцподдержки. Это не просто выплаты, а целый комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня жизни семей", — уверена Оксана Овчарова, руководитель управления по муниципальному району Большечерниговский главного управления социальной защиты населения Южного округа

Социальный контракт — это план действий по выходу из трудной жизненной ситуации и поддержка при его реализации на каждом этапе. Заключить его могут семьи с детьми и одиноко проживающие граждане по четырем направлениям: предпринимательская деятельность, личное подсобное хозяйство, поиск работы и выход из трудной жизненной ситуации.

В своем канале в MAX глава региона Вячеслав Федорищев отметил, что объем финансирования социальных контрактов увеличен. "На 2026 год запланировали выделить свыше 1,3 млрд рублей. Это позволит профинансировать более 6,2 тысяч новых социальных контрактов для жителей Самарской области", — написал губернатор.

По статистике, около 70% получателей успешно реализуют свои проекты уже в течение первого года действия соцконтракта.