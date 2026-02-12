16+
Соцподдержка Общество

Участники СВО и их близкие получают комплексную поддержку на базе Кадровых центров "Работа России"

САМАРА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
На базе территориального кадрового центра "Работа России" Алексеевского района Самарской области работает центр помощи "Сердце воина". Эта площадка — составляющая комплексной работы региона по поддержке участников специальной военной операции и их близких, которая осуществляется по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева во всех муниципалитетах.

Фото: Даниил Кондрашин

Специалисты кадрового центра обеспечивают защитникам отечества и их близким системную и всеобъемлющую поддержку — психологическую помощь, содействие в профессиональном обучении и переобучении, а также последующем трудоустройстве.

Психологическую помощь на площадке "Сердце воина" при кадровом центре в Алексеевском районе оказывает Евгения Афанасьева, специалист Комплексного центра обслуживания населения Алексеевского района: "Большой объем помощи оказываем близким родственникам участников спецоперации — они находятся в длительном ожидании возвращения бойцов, что сопряжено со стрессом и чувством тревоги. Квалифицированная психологическая помощь и поддержка в подобных ситуациях крайне важна — это и организация досуга, и групповые занятия".

В качестве примера адресной помощи можно выделить историю ветерана спецоперации Виктора Орлова. Житель Алексеевского района долгое время работал на промышленном предприятии в Нефтегорске, прошел срочную службу, в зону проведения СВО отправился по мобилизации в конце 2022 года. К мирной жизни Виктор вернулся в 2025 г. и обратился в кадровый центр.

"Здесь я узнал, что можно не только получить новую работу, но и пройти тестирование и обучение, мне была оказана психологическая помощь. Хорошо, что в одном месте можно получить комплекс услуг, а площадка "Сердце воина" — реальная помощь для жен, детей и матерей наших ребят", — отметил Виктор.

Теперь ветеран спецоперации готовится к прохождению обучения в автошколе при содействии кадрового центра, дальнейшие планы по-военному просты и понятны — работать на благо своей семьи и родного района.

"Мы рассматриваем поддержку участников СВО и их семей как целостный процесс: от психологической поддержки до формирования новых профессиональных навыков. Все это позволяет осуществить успешное трудоустройство, что принципиально важно при реабилитации и социализации наших защитников отечества, вернувшихся со службы, — пояснила Светлана Палатова, руководитель территориального кадрового центра "Работа России" Алексеевского района. — Для участников СВО создана база отдельных вакансий на региональном портале "Работа для СВОих", регулярно проводятся встречи и круглые столы в рамках работы одноименного клуба. Открытие площадки "Сердце воина" — актуально и своевременно, позволяет получить адресную помощь".

Узнать обо всех услугах Кадровых центров Самарской области и мерах поддержки можно на портале "Работа России", по единому телефону контакт-центра: 8 (800) 302-15-44, а также очно в территориальном кадровом центре вашего города или района.

