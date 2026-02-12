Участники СВО и их близкие получают комплексную поддержку на базе Кадровых центров "Работа России"

На базе территориального кадрового центра "Работа России" Алексеевского района Самарской области работает центр помощи "Сердце воина". Эта площадка — составляющая комплексной работы региона по поддержке участников специальной военной операции и их близких, которая осуществляется по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева во всех муниципалитетах.

Специалисты кадрового центра обеспечивают защитникам отечества и их близким системную и всеобъемлющую поддержку — психологическую помощь, содействие в профессиональном обучении и переобучении, а также последующем трудоустройстве.

Психологическую помощь на площадке "Сердце воина" при кадровом центре в Алексеевском районе оказывает Евгения Афанасьева, специалист Комплексного центра обслуживания населения Алексеевского района: "Большой объем помощи оказываем близким родственникам участников спецоперации — они находятся в длительном ожидании возвращения бойцов, что сопряжено со стрессом и чувством тревоги. Квалифицированная психологическая помощь и поддержка в подобных ситуациях крайне важна — это и организация досуга, и групповые занятия".

В качестве примера адресной помощи можно выделить историю ветерана спецоперации Виктора Орлова. Житель Алексеевского района долгое время работал на промышленном предприятии в Нефтегорске, прошел срочную службу, в зону проведения СВО отправился по мобилизации в конце 2022 года. К мирной жизни Виктор вернулся в 2025 г. и обратился в кадровый центр.

"Здесь я узнал, что можно не только получить новую работу, но и пройти тестирование и обучение, мне была оказана психологическая помощь. Хорошо, что в одном месте можно получить комплекс услуг, а площадка "Сердце воина" — реальная помощь для жен, детей и матерей наших ребят", — отметил Виктор.

Теперь ветеран спецоперации готовится к прохождению обучения в автошколе при содействии кадрового центра, дальнейшие планы по-военному просты и понятны — работать на благо своей семьи и родного района.

"Мы рассматриваем поддержку участников СВО и их семей как целостный процесс: от психологической поддержки до формирования новых профессиональных навыков. Все это позволяет осуществить успешное трудоустройство, что принципиально важно при реабилитации и социализации наших защитников отечества, вернувшихся со службы, — пояснила Светлана Палатова, руководитель территориального кадрового центра "Работа России" Алексеевского района. — Для участников СВО создана база отдельных вакансий на региональном портале "Работа для СВОих", регулярно проводятся встречи и круглые столы в рамках работы одноименного клуба. Открытие площадки "Сердце воина" — актуально и своевременно, позволяет получить адресную помощь".

Узнать обо всех услугах Кадровых центров Самарской области и мерах поддержки можно на портале "Работа России", по единому телефону контакт-центра: 8 (800) 302-15-44, а также очно в территориальном кадровом центре вашего города или района.