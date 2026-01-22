16+
Сюжеты:
Еще два ребенка вернулись в родные семьи в Самарской области благодаря проекту "Вызов"

Соцподдержка Общество

Еще два ребенка вернулись в родные семьи в Самарской области благодаря проекту "Вызов"

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 85
В первые дни 2026 года специальный проект "Вызов" в рамках стратегической программы "Дети в семье" помог нескольким семьям в Самарской области. В течение прошлого года в рамках проекта профессиональную поддержку получили более 1200 семей, в которых растут 2194 ребенка.

Фото: Фото: samara450media

На днях из Тольяттинского социально-реабилитационного центра "Гармония" мама забрала домой шестилетнего Костю. Женщина более года была лишена родительских прав из-за проблем с алкоголем. Комплексная поддержка специалистов в рамках проекта "Вызов" и упорная работа мамы над решением накопившихся проблем помогли восстановить женщину в родительских правах.

"Мы поняли, что теряем главное, - вспоминает мама Кости. - И осознали, что хотим вернуть сына любой ценой".

Восстановление в родительских правах через суд стало итогом работы над собой: женщина изменила образ жизни, пролечилась от алкогольной зависимости, поменяла круг общения, устроилась на работу, решила бытовые вопросы.

Как отмечают специалисты, эта история - не единичный случай, а доказательство того, что системная работа и вера в людей способны вернуть детям самое ценное - их семью.

В Самаре также произошло радостное событие. Молодые родители Иван и Виктория после рождения ребенка столкнулись с финансовыми трудностями и отсутствием поддержки со стороны родственников. В отчаянии родители временно поместили малышку в Дом малютки "Солнышко".

Сотрудники Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа оперативно оказали помощь. Прежде всего, помогли восстановить отношения с бабушкой ребенка, и она активно включилась в заботу о малышке. Кроме того, семья получила необходимые вещи в службе проката для новорожденных, что существенно облегчило бытовые заботы и помогло сэкономить финансовые средства.

В рамках проекта "Вызов" специалисты продолжают сопровождение семей, в которые вернулись дети.

"Основная идея проекта - дети должны проживать в семье, и необходимо приложить все усилия для выполнения этой задачи. Нам поставили планку: до конца 2026 года нужно на четверть снизить число детей, проживающих в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Решение - не только в устройстве ребят в замещающие семьи, но и в сокращении числа детей, изначально помещаемых в социальные учреждения. Для этого в течение прошлого года менялся сам подход к работе с семьями в трудной жизненной ситуации", - рассказала врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Оксана Щербицкая.

В прошлом году в регионе начала работать ресурсно-методическая служба "Дети в семье" и 11 территориальных служб, которые сопровождают кризисные семьи. Так, профессиональную поддержку получили 1211 семей.

Во всех 37 муниципалитетах региона созданы межведомственные консилиумы, которые обеспечивают координацию для решения проблем каждой конкретной семьи.
Были открыты 20 клубов "Устойчивая семья" для поддержки и вывода родителей из кризиса. Здесь в том числе помогают людям с зависимостями.

Проект "Вызов" стратегической программы "Дети в семье" инициирован Уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Особое внимание уделяет реализации проекта глава региона Вячеслав Федорищев, который уверен, что семьесберегающий подход поможет сократить число случаев, когда дети вынужденно оказываются вне семьи.

Обратиться за помощью в службу "Дети в семье" можно на сайте Областного центра социальной помощи семье и детям: centrsam.ru или по телефонам (846) 202-65-07, 958-83-44.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

Миссис Михайлова 10 июня 2024 13:39 В Самарской области могут ввести маткапитал для родивших до 20 лет

Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!

Avangard Lawyer 25 октября 2023 21:19 Участнику специальной военной операции отказывают в реабилитации

Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:17 Четырехлетний мальчик нуждается в дорогостоящем лечении

Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !

