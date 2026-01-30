В Сызрани прошла специализированная ярмарка вакансий для участников СВО и членов их семей

На базе территориального кадрового центра "Работа России" в Сызрани и Сызранском районе прошла мини-ярмарка вакансий, ключевой аудиторией которой стали ветераны боевых действий, участники специальной военной операции и члены их семей.

Мероприятие прошло в рамках работы специализированного клуба "Работа для СВОих" и продемонстрировало комплексный подход региона к социально-трудовой адаптации защитников отечества.

Ярмарка вакансий — пример эффективной площадки для прямого диалога между соискателями, работодателями, представителями власти. Особенностью формата является его регулярность и целевая направленность, позволяющая не просто информировать о вакансиях, но и оперативно решать сопутствующие вопросы трудоустройства, переобучения, социальной и психологической поддержки в режиме "единого окна".

"Главная цель наших регулярных ярмарок, как региональных, так и местных, — оказать реальное содействие в трудоустройстве. Мы приглашаем не только граждан, состоящих у нас на учете, но и всех желающих, с особым вниманием к участникам СВО и их семьям. Практика показывает: многие находят здесь подходящую работу, проходят предварительные собеседования и затем успешно трудоустраиваются на предприятия города", — отметила руководитель территориального кадрового центра Сызрани и Сызранского района Нина Фролова.

История одного из участников ярмарки, Максима Туманова, участника СВО, наглядно иллюстрирует вызовы, с которыми сталкиваются вернувшиеся из зоны боевых действий. Доброволец, воевавший в 2024–2025 гг. оператором БПЛА в батальоне специального назначения, получил тяжелое ранение и был комиссован. Имея образование инженера-железнодорожника, он не может вернуться на прежнее место работы из-за ограничений по здоровью. Сейчас Максим, отец двоих детей, активно ищет новую профессию, балансируя между требованиями реабилитации и необходимостью обеспечивать семью.

"Центр занятости и клуб "Работа для СВОих" не дают мне покоя — в хорошем смысле. Они постоянно предлагают различные варианты, организуют встречи с работодателями. Уже есть договоренности с несколькими предприятиями — в том числе, "Тяжмаш" и "Ремстрой". Планирую приступить к работе после завершения курса реабилитации", — поделился Максим Туманов.

Предприятия региона активно участвуют в ярмарках, видя в них эффективный инструмент для пополнения кадров. Любовь Филимонова, руководитель группы подбора персонала производственной площадки ООО "Криста", отметила многолетнее и плодотворное сотрудничество со службой занятости.

"У нас всегда есть вакансии как для женщин, так и для мужчин, в том числе без опыта работы. Ярмарки вакансий — очень удобный формат живого общения с жителями города. Мы приглашаем заинтересовавшихся в отдел кадров, знакомим с производственными условиями, и многие остаются работать. Выражаю благодарность сотрудникам сызранского кадрового центра за помощь в закрытии кадровых потребностей", — пояснила Любовь Филимонова.

Яркий пример результативности такой работы — судьба Юлии Лариной, менеджера по персоналу ООО "Криста", которая пришла в территориальный кадровый центр как соискатель в 2024 году. Благодаря участию в ярмарке вакансий она познакомилась с представителем фирмы-работодателя, теперь работает в этой компании и сама занимается подбором сотрудников.

"Для многих кадровый центр становится отправной точкой. Некоторые даже не знают о существовании каких-то предприятий в городе. Приходят сюда, узнают, приезжают на собеседования и остаются работать. Помощь кадрового центра очень значима — это я ощутила на себе", — считает Юлия Ларина.

Проведенная в Сызрани ярмарка вакансий подтвердила востребованность адресного, клиентоориентированного подхода в работе территориального кадрового центра. Интеграция возможностей кадрового центра, социальных служб, администрации территории и бизнеса создает эффективную экосистему для возвращения к полноценной жизни тех, кто защищал страну, и их близких.