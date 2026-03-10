При поддержке "Тольяттиазота" открылся семейный клуб рукоделия

"Тольяттиазот" поддержал проект "Семейный клуб "Дочки-матери" досугового центра "Русич" в Тольятти. Инициатива по созданию пространства для творчества и рукоделия была реализована в рамках VIII этапа благотворительного конкурса компании "Химия добра".

Концепция проекта представляет собой организацию курсов и проведение семейных мероприятий для жителей микрорайонов Шлюзовой и Федоровка. Сюда входят обучающие занятия и летние лаборатории для детей и подростков, а также мастер-классы для взрослых. Идея создания семейного клуба направлена на раннюю профориентацию, воспитание традиционных ценностей и развитие у подрастающего поколения навыков прикладного творчества.

На грантовые средства "Тольяттиазота" полностью оснащена мастерская. Для обучения кройке, шитью и вязанию приобретены швейные машинки, оверлоки, парогенератор, портновский манекен, ноутбук, принтер, а также расходные материалы. В семейном клубе уже действуют курсы "Ниточка" (для детей от 7 до 10 лет), "Шью сама" (для подростков от 11 до 16 лет), "Вместе с мамой" (для семей), "Шить легко" (для взрослых) и "Бабушки-сударушки" (для старшего поколения).

Участницы клуба выставляют свои работы на городских конкурсах и безвозмездно передают в пункты сбора средств для помощи бездомным животным. В планах у авторов идеи - организация показа мод и совместных мастер-классов в преддверии праздников.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":

"Программа "Химия добра" ТОАЗа сфокусирована на поддержке актуальных общественно значимых инициатив. Создание семейного клуба, творческого пространства, где совместный труд объединяет разные поколения девочек, девушек, женщин и бабушек, помогает не потерять ниточку, связывающую поколения, аккуратно в уютной атмосфере передавать опыт и традиции, а также раскрыть творческий потенциал и привить любовь к ручному труду".

Напоминаем, в разгаре прием проектов на новый этап конкурса "Химия добра". Заявочная кампания продлится до 31 мая 2026 года.