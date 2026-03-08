В Самаре из-за погоды могут приостановить движение судов на воздушной подушке

В воскресенье, 8 марта, в связи со сложными погодными условиями (сильный ветер) возможна приостановка движения судов на воздушной подушке на линии "Самара-Рождествено". Об этом рассказали в Самарском речном пассажирском предприятии.
Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте www.srpp63.ru и по телефону 8(846)222-93-37, 89170114221.
Последние комментарии
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия