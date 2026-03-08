В Самаре из-за погоды могут приостановить движение судов на воздушной подушке

В воскресенье, 8 марта, в связи со сложными погодными условиями (сильный ветер) возможна приостановка движения судов на воздушной подушке на линии "Самара-Рождествено". Об этом рассказали в Самарском речном пассажирском предприятии.

Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте www.srpp63.ru и по телефону 8(846)222-93-37, 89170114221.