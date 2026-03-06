16+
Общество

В минздраве прокомментировали вопрос парковок около онкодиспансера

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Минздрав региона занимается вопросом организации дополнительных парковок возле Самарского областного клинического онкодиспансера. Как сообщили в ведомстве, рассматривалось строительство парковки на территории онкоцентра, однако решение не было принято из-за ограниченности земельного участка.

Сейчас пациентам доступна парковка на 119 мест, расположенная на противоположной стороне ул. Солнечной. При этом в министерстве признают, что ее недостаточно.

"Мы стремимся обеспечить максимальный комфорт для всех. Для маломобильных пациентов, нуждающихся в дополнительных средствах передвижения, имеется возможность проезда на территорию онкодиспансера. В настоящее время для посетителей диспансера доступна парковка, расположенная на противоположной стороне от здания. Эта парковка располагает 119 машиноместами, включая 18 специально оборудованных мест для лиц с инвалидностью. Кроме того, для повышения доступности предусмотрены дополнительные парковочные места. В "кармане" на улице Солнечной со стороны диспансера организовано 14 парковочных мест, предназначенных исключительно для инвалидов. Эти меры призваны частично решить проблему парковки, однако мы продолжаем работу над поиском более масштабных и долгосрочных решений", - прокомментировали в областном минздраве.

В министерстве заверили, что вопрос прорабатывается с профильными ведомствами и администрацией города. В том числе рассматривается выделение земельных участков.

