Иван Носков проверил работу коммунальщиков в Октябрьском и Советском районах Самары

Глава Самары Иван Носков провел очередной объезд территорий по нескольким адресам в Октябрьском и Советском районах города. Темы в основном одинаковы — содержание территорий и состояние коммуникаций. О состоянии дел мэр рассказал в своем канале МАХ.
Жилой квартал в границах проспекта Карла Маркса, улиц Санфировой, Блюхера и Ивана Булкина когда-то рассматривали для включения в программу комплексного развития территорий, поэтому текущее содержание осуществлялось практически по остаточному принципу — зачем вкладываться в то, что скоро будут сносить? В итоге сейчас у жителей есть проблемы с напором воды, на коммуникациях водоснабжения и отопления происходят аварии. "Т Плюс" и ООО "РКС-Самара" проведут анализ состояния коммуникаций и включат их в производственную программу. Это не быстрый процесс, но его нужно запускать уже сейчас.
Также вместе с ресурсоснабжающими организациями будет рассмотрена возможность перенести теплотрассу около дошкольного отделения школы № 35 под землю. По просьбе заведующей детского сада № 303 специалисты обследуют фундамент здания — это важно, так как территорию в половодье подтапливает.
"Сейчас на повестке дня, причем во всех районах, стоят два важных вопроса — очистка от остаточного снега и предстоящий паводок. По паводку уже говорил — готовимся. Что касается уборки — вывели машины со щетками, а в недоступных для них местах трудятся дворники. В первую очередь должны быть очищены остановки, пешеходные переходы, лестницы. Также 55 бригад задействованы на очистке кровель от снега и наледи. Чем быстрее закончим эту работу, тем быстрее на городские улицы выйдут дорожные пылесосы и поливалки. Началось самое активное время уборки, настоящая "уборочная страда". Ну, а дальше нас ждет активная дорожная кампания, благоустройство дворов и общественных пространств и еще множество интересных событий!", — пишет Иван Носков.
