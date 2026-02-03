Жители Самары в опросе назвали главные инфраструктурные проблемы города

В Самаре завершился этап сбора данных при разработке единого документа территориального планирования города, сообщает пресс-служба министерства градостроительной политики региона. Помощь в разработке документа оказывает питерское ООО "Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства".

"Были собраны данные из открытых статистических источников, проведена стратегическая сессия с участием представителей общественности, экспертного сообщества и руководителей структурных подразделений региона и администрации Самары. Жители города могли принять участие в онлайн-опросах", — рассказали в ведомстве.

Свое мнение о качестве городской среды оставили более 1000 человек. Наиболее активными респондентами стали жители от 36 до 45 лет.

В топ-6 проблем улично-дорожной и транспортной инфраструктуры по результатам опроса горожан попали: пробки и дефицит парковок (по 63%), отсутствие удобных подъездов к социальным объектам (42%), отсутствие новых дорог. мостов и развязок (40%), отсутствие велодорожек (37%). Кроме того, 20% горожан считают, что неудобно добираться до остановок, а еще 18% убеждены, что мосты и путепроводы находятся в плохом состоянии.

Ответы на вопрос "Каких объектов не хватает рядом с вашим домом?" распределились следующим образом: 49% самарцев считают, что не хватает парков и скверов, по 45% заявили о нехватке площадок для выгула собак и автомобильных парковок. На отсутствие в шаговой доступности спортплощадок, бассейнов и детских площадок жалуются 40%, 37% и 27%, соответственно. Еще 26% горожан считает, что рядом с домом было бы неплохо иметь поликлинику, фитнес-клуб (23%), детский сад (19%), кинотеатр и школу (по 17%).

Как уточнили в минграде, по результатам сбора данных самарцы высоко ценят: уникальное историко-культурное наследие города; природный ландшафт; набережную реки Волга — назвали ее главным символом города; исторический центр Самары; промышленную и космическую идентичность; крупные парки в Самаре.

"Проблемные зоны: не хватает зеленых пространств шаговой доступности; районы с устаревшей застройкой (Безымянка, Зубчаниновка, 113-116 км в Куйбышевском районе, Юнгородок и Металлург); высотные комплексы без социальной и транспортной инфраструктуры; дефицит повседневных удобств рядом (зоны прогулок, парковок, спортплощадок и других объектов отдыха и досуга)", — отмечается в сообщении.

По результатам опроса, при подготовке Единого документа территориального планирования жители города и эксперты предлагают следующие приоритетные направления развития Самары:

создание единого зеленого каркаса города

переход к комплексному развитию территорий

"оживление" неэффективно используемых промышленных зон и бывших рабочих поселков

создание новых жилых, деловых и культурных кластеров

формирование локальных центров притяжения (многофункциональные комплексы шаговой доступности)

строительство крупных "флагманских" объектов городского уровня

"Для того чтобы развитие города шло сбалансированно, эксперты рекомендуют двигаться к полицентричной модели планировки. У Самары должны появиться новые полноценно развитые центры — точки экономической, социальной и культурной активности. Развитие этих новых центров разгрузит историческое ядро Самары и обеспечит более равномерное распределение рабочих мест, услуг и возможностей по городской территории", — пояснили в ведомстве.

Так, в районе стадиона "Самара-Арена" предлагается сформировать современный общественно-деловой и спортивный кластер. В районе, который находится в срединной части города вокруг университетов видят потенциал для научно-образовательного и инновационного центра, который привлечет молодежь и высокотехнологичный бизнес. Кроме того, ключевой кластер может возникнуть в районе Красной Глинки и поселка Управленческий, он будет ориентирован на рекреационный и туристический потенциал живописных окрестностей Волги.