Жители Самары в опросе назвали главные инфраструктурные проблемы города

В Самаре завершился этап сбора данных при разработке единого документа территориального планирования города, сообщает пресс-служба министерства градостроительной политики региона. Помощь в разработке документа оказывает питерское ООО "Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства".
"Были собраны данные из открытых статистических источников, проведена стратегическая сессия с участием представителей общественности, экспертного сообщества и руководителей структурных подразделений региона и администрации Самары. Жители города могли принять участие в онлайн-опросах", — рассказали в ведомстве.
Свое мнение о качестве городской среды оставили более 1000 человек. Наиболее активными респондентами стали жители от 36 до 45 лет.
В топ-6 проблем улично-дорожной и транспортной инфраструктуры по результатам опроса горожан попали: пробки и дефицит парковок (по 63%), отсутствие удобных подъездов к социальным объектам (42%), отсутствие новых дорог. мостов и развязок (40%), отсутствие велодорожек (37%). Кроме того, 20% горожан считают, что неудобно добираться до остановок, а еще 18% убеждены, что мосты и путепроводы находятся в плохом состоянии.
Ответы на вопрос "Каких объектов не хватает рядом с вашим домом?" распределились следующим образом: 49% самарцев считают, что не хватает парков и скверов, по 45% заявили о нехватке площадок для выгула собак и автомобильных парковок. На отсутствие в шаговой доступности спортплощадок, бассейнов и детских площадок жалуются 40%, 37% и 27%, соответственно. Еще 26% горожан считает, что рядом с домом было бы неплохо иметь поликлинику, фитнес-клуб (23%), детский сад (19%), кинотеатр и школу (по 17%).
Как уточнили в минграде, по результатам сбора данных самарцы высоко ценят: уникальное историко-культурное наследие города; природный ландшафт; набережную реки Волга — назвали ее главным символом города; исторический центр Самары; промышленную и космическую идентичность; крупные парки в Самаре.
"Проблемные зоны: не хватает зеленых пространств шаговой доступности; районы с устаревшей застройкой (Безымянка, Зубчаниновка, 113-116 км в Куйбышевском районе, Юнгородок и Металлург); высотные комплексы без социальной и транспортной инфраструктуры; дефицит повседневных удобств рядом (зоны прогулок, парковок, спортплощадок и других объектов отдыха и досуга)", — отмечается в сообщении.
По результатам опроса, при подготовке Единого документа территориального планирования жители города и эксперты предлагают следующие приоритетные направления развития Самары:
- создание единого зеленого каркаса города
- переход к комплексному развитию территорий
- "оживление" неэффективно используемых промышленных зон и бывших рабочих поселков
- создание новых жилых, деловых и культурных кластеров
- формирование локальных центров притяжения (многофункциональные комплексы шаговой доступности)
- строительство крупных "флагманских" объектов городского уровня
"Для того чтобы развитие города шло сбалансированно, эксперты рекомендуют двигаться к полицентричной модели планировки. У Самары должны появиться новые полноценно развитые центры — точки экономической, социальной и культурной активности. Развитие этих новых центров разгрузит историческое ядро Самары и обеспечит более равномерное распределение рабочих мест, услуг и возможностей по городской территории", — пояснили в ведомстве.
Так, в районе стадиона "Самара-Арена" предлагается сформировать современный общественно-деловой и спортивный кластер. В районе, который находится в срединной части города вокруг университетов видят потенциал для научно-образовательного и инновационного центра, который привлечет молодежь и высокотехнологичный бизнес. Кроме того, ключевой кластер может возникнуть в районе Красной Глинки и поселка Управленческий, он будет ориентирован на рекреационный и туристический потенциал живописных окрестностей Волги.
Последние комментарии
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?