В Самарской области с нового года увеличат тарифы на газ

Комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области подготовил проект приказа об установлении розничной стоимости природного газа, реализуемого населению. Тариф вырастет с 1 января 2026 года.

Представители комитета объясняют, что индексация связана с повышением налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22%. также на 2% увеличится и тарифы на газ.

Для квартир, где есть только газовые плиты, платеж вырастет с 10,75 до 10,93 рубля за кубометр. Такой же будет стоимость для тех, кто использует газовый водонагреватель при отсутствии горячего водоснабжения и других направлений использования газа.

Для собственников квартир, где есть и плита, и водонагреватель, тариф традиционно будет ниже. Сейчас кубометр газа для них стоит 8,87 рубля за кубометр. С января цена вырастет до 9,02 рубля.

Для тех, кто использует газ в домах не только для подогрева пищи и нагрева воды, а еще и для отопления, установлен тариф на тысячу кубометров. Он вырастет с 7880 до 8010 рублей.

В 2026 году ожидается увеличение и других тарифов ЖКХ. Уже утверждены взносы на капремонт. Также представлены расценки на электроэнергию и предельные уровни цены на тепловую энергию.