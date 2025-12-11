Больше 34 тыс. жителей Самарской области поддержали новогоднюю акцию "ЭнергосбыТ Плюс"

До 31 декабря жители Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани могут присоединиться к акции "В Новый год — без долгов!" от "ЭнергосбыТ Плюс". На данный момент её уже поддержали свыше 34 тыс. жителей региона — клиентов энергокомпании, которые оплатили более 187 млн рублей накопившихся долгов за ЖКХ.
Для участия в акции клиентам необходимо до 31 декабря оплатить задолженность и текущее начисление за отопление, горячее водоснабжение (для жителей Автозаводского района Тольятти — ещё холодное водоснабжение и водоотведение), а также внести рекомендованный платёж за декабрь. Всем участникам будут списаны пени при их наличии (за исключением пени, о взыскании которых вынесен соответствующий судебный акт). Кроме того, каждый из них получит возможность выиграть зачисление на лицевой счёт 1 000 рублей на оплату коммунальных услуг.
Подробнее об акции "В Новый год — без долгов!" можно узнать по телефону 8 (800) 700-10-32 или на официальном сайте Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс".
Последние комментарии
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?