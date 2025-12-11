Больше 34 тыс. жителей Самарской области поддержали новогоднюю акцию "ЭнергосбыТ Плюс"

До 31 декабря жители Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани могут присоединиться к акции "В Новый год — без долгов!" от "ЭнергосбыТ Плюс". На данный момент её уже поддержали свыше 34 тыс. жителей региона — клиентов энергокомпании, которые оплатили более 187 млн рублей накопившихся долгов за ЖКХ.

Для участия в акции клиентам необходимо до 31 декабря оплатить задолженность и текущее начисление за отопление, горячее водоснабжение (для жителей Автозаводского района Тольятти — ещё холодное водоснабжение и водоотведение), а также внести рекомендованный платёж за декабрь. Всем участникам будут списаны пени при их наличии (за исключением пени, о взыскании которых вынесен соответствующий судебный акт). Кроме того, каждый из них получит возможность выиграть зачисление на лицевой счёт 1 000 рублей на оплату коммунальных услуг.

Подробнее об акции "В Новый год — без долгов!" можно узнать по телефону 8 (800) 700-10-32 или на официальном сайте Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс".