"СИЗО - самая действенная мера": прокурор области о проблеме неплатежей в ЖКХ

В Самарской области просроченная задолженность перед ресурсоснабжающими организациями на 1 октября достигла 15,1 млрд рублей. Это на 29% ниже показателя за 10-й месяц 2024 года. Такие данные были озвучены в четверг, 27 ноября, на коллегии прокуратуры области, посвященной сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Задолженность населения составляет 7,7 млрд руб., исполнителей коммунальных услуг (управляющих компаний) - 4,1 млрд руб., промышленных предприятий - 2,8 млрд рублей.
Во время обсуждения проблемы неплатежей председательствовавший на коллегии прокурор Самарской области Сергей Берижицкий призвал подчиненных жестче работать с компаниями, копящими долги: "Следственный изолятор - самая действенная мера решения этой проблемы".
Он акцентировал внимание на том, что собираемость платы за услуги с населения больше 90%. "Где деньги? При таком проценте оплаты мы имеем 15 млрд неполученных средств. А потом будем предъявлять претензии министру: почему не делается это, почему не делается то..." - отметил прокурор области.
Последние комментарии
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...