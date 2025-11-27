"СИЗО - самая действенная мера": прокурор области о проблеме неплатежей в ЖКХ

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области просроченная задолженность перед ресурсоснабжающими организациями на 1 октября достигла 15,1 млрд рублей. Это на 29% ниже показателя за 10-й месяц 2024 года. Такие данные были озвучены в четверг, 27 ноября, на коллегии прокуратуры области, посвященной сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Фото: Александра Белова