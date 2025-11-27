ФГБУ "Приволжское УГМС" сообщает, что в Самарской области объявлен желтый уровень опасности.

Ночью и утром 28 ноября местами в регионе ожидается туман при видимости 500 м и менее.

МЧС России напоминает:

- будь внимателен и осторожен на дорогах;

- избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений;

- не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;

- соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.