Самара попала в десятку городов, где предприниматели используют ИИ для работы

Более половины самарцев уже используют ИИ в работе, следует из исследования Городских сервисов Яндекса. Чаще всего нейросети помогают бизнесу автоматизировать рутинные процессы, работать с данными и создавать контент.

Предприниматели применяют ИИ для разных задач. Больше всего они используют нейросети для генерации контента и поиска информации — на них приходится по 38%. На втором месте — аналитика данных и прогнозы (19%). На третьем — управление финансами (6%). Такие инструменты для бизнеса уже развивают Городские сервисы Яндекса.

Более трети (37%) самарцев обращаются к нейросетям ежедневно, а 56% опрошенных — от месяца к месяцу. В 69% случаев пользователи довольны результатом.

Наиболее популярным ИИ оказался среди предпринимателей из сферы транспорта, маркетинга и ритейла. При этом в среднем пользователи оценивают свои навыки работы с нейросетями на 2 балла из 5 — большинство лишь поверхностно знакомы с инструментами, попробовали их 1-2 раза, но не умеют создавать промпты или не в курсе всех функций.