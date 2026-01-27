CARCADE вошла в число лучших работодателей России по версии HeadHunter

Компания CARCADE вошла в ТОП-10 "Рейтинга работодателей 2025" в отрасли "Финансы, страхование, аудит", опубликованном крупнейшим российским сервисом онлайн-рекрутинга HeadHunter.

Ежегодный рейтинг HeadHunter является одним из ключевых ориентиров на рынке труда и отражает уровень корпоративной культуры, качества управления персоналом и заботы о сотрудниках. Итоговые позиции формируются на основе комплексной методологии, включающей оценку HR-практик компаний, индекс лояльности сотрудников (eNPS), отзывы бывших работников, а также мнение соискателей на платформе hh.ru.

В 2025 году в финал рейтинга вышли 1 792 работодателя со всей страны. При этом лишь 10 из них представляют лизинговую отрасль, что подчёркивает высокую конкурентоспособность CARCADE и её устойчивые позиции в профессиональном сообществе.

Результаты CARCADE обусловлены системной и последовательной работой по развитию корпоративной культуры. Компания уделяет особое внимание созданию комфортной рабочей среды, инвестирует в обучение и профессиональный рост сотрудников, а также развивает культуру доверия и инициативности. Сотрудники CARCADE демонстрируют высокий уровень вовлечённости и лояльности, что подтверждается положительными отзывами и стабильными показателями внутренних опросов. Такой подход позволяет компании не только укреплять бренд работодателя, но и оставаться привлекательной для талантливых специалистов по всей стране.

"Для нас этот результат — не просто позиция в рейтинге, а подтверждение того, что выбранный нами подход к работе с командой действительно работает. Мы стремимся создавать среду, в которой сотрудники чувствуют поддержку, уверенность и возможности для развития. Именно люди являются ключевой ценностью CARCADE и формируют успех компании", — отметил Илья Ермашенков, директор департамента по работе с персоналом ООО "Каркаде".