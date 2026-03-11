16+
Инвесторы вложили в экономику Самарской области более 600 млрд руб. в 2025 г.

Инвестиции Экономическая политика

Инвесторы вложили в экономику Самарской области более 600 млрд руб. в 2025 г.

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
За 2025 год инвесторы вложили в основной капитал в Самарской области 604,6 млрд рублей. Это на 35,9 млрд руб. больше, чем в 2024 году.

Фото: минэкономразвития Самарской области

В свое развитие активно инвестировали и действующие предприятия, и новые инвесторы на специальных инвестиционных площадках. Положительная динамика стала результатом системной работы региональных властей и бизнеса. Напомним, что по итогам 2024 г. инвестиции в основной капитал составили 568,6 млрд рублей.

"Особый акцент в работе — на развитии инвестиционной среды. Сегодня в регионе реализуется более 300 инвестпроектов с общим объемом вложений около 1,4 трлн рублей. В этом году было завершено 26 проектов", — отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.

В 2025 г. бизнес активно инвестировал в сферы металлургии, производства медицинских изделий, торговли, логистики, пищепрома, производства машин и оборудования, сельского хозяйства, гостиничного бизнеса, туризма и др.

"Рост инвестиций — это не просто цифры, это новые рабочие места, современные технологии и укрепление экономического суверенитета страны. Самарская область предлагает комфортные условия для бизнеса: удобное географическое расположение, транспортная доступность, специальные площадки и налоговые режимы, квалифицированные кадры. Наша задача — привлекать новых инвесторов и помогать в расширении уже действующим предприятиям", — подчеркнул заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В 2025 г. введен в эксплуатацию современный логистический центр "Вайлдберриз". "ОДК-Кузнецов" запустила новый корпус Центральной заводской лаборатории — один из крупнейших в корпорации Ростеха. Заработал ряд новых производств в сфере автокомпонентов. Готовится к запуску производство специализированной пищевой продукции, включая диетические и функциональные продукты.

Росту объема инвестиций способствует совершенствование условий для бизнеса и динамичное развитие специальных инвестиционных площадок.

Главным проектом развития региона остается особая экономическая зона "Тольятти". В конце 2025 г. площадка заняла 6 место в IX Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности ОЭЗ России. Сегодня здесь работают 45 компаний, 22 завода уже функционируют. Выручка компаний-резидентов ОЭЗ за 9 месяцев 2025 г. превысила 40 млрд рублей.

Еще один эффективный механизм привлечения инвесторов в регион — сеть индустриальных парков. Это промышленные парки "Преображенка", "Чапаевск", а также логистические парки "Преображенка-2" и "Новосемейкино". В настоящее время ведется активное строительство индустриального парка "Самара". Сегодня на этих площадках работают 79 компаний, которые уже вложили в реализацию своих проектов более 48 млрд руб., создали 14,6 тыс. рабочих мест.

Льготы и преференции получают резиденты территорий опережающего развития — такой статус действует в Тольятти и Чапаевске. Резидентами ТОР, созданных в Самарской области, являются 75 компаний, которые уже вложили в развитие своих проектов 42,6 млрд руб. инвестиций и создали 14,9 тыс. рабочих мест. За время функционирования ТОР сумма налоговых поступлений в консолидированный бюджет региона составила 6,7 млрд рублей. 

Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Сопровождением инвесторов в Самарской области занимается Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов в режиме "одного окна" готовы оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться по тел. 8 (800) 505-90-36.

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:25 Инвесторы предлагают построить в Самаре канатную дорогу через Волгу

Канатная дорога в Рождествено не решает проблем, будет дорого и также будем зависеть от погоды, почему не воздушное метро, это намного актуальнее чем это метро в Южном городе. Канатная дорога в прошлом, в Нижнем Новгороде она не оправдывает себя. Город могу перепутать

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 10:00 Новый инвестор намерен создать в Самарской области круглогодичный туристический комплекс

Дорого яичко!

Маргарита Комлева 15 ноября 2017 12:33 В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр

Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"

любовь пак 04 сентября 2015 16:23 На территории бывшего химзавода в Чапаевске предлагают создать Экотехнопарк

это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))

Олег Скорняков 03 апреля 2015 03:28 В Чапаевске создается индустриальный парк с объемом инвестиций около 20 млрд рублей

А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?

Открыл свою работу II Международный форум "Инвестиции в гостеприимство"

Муниципалитеты ищут инвесторов

В Самаре проходит первый международный форум "Инвестиции в гостеприимство"

