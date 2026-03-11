Инвесторы вложили в экономику Самарской области более 600 млрд руб. в 2025 г.

За 2025 год инвесторы вложили в основной капитал в Самарской области 604,6 млрд рублей. Это на 35,9 млрд руб. больше, чем в 2024 году.

В свое развитие активно инвестировали и действующие предприятия, и новые инвесторы на специальных инвестиционных площадках. Положительная динамика стала результатом системной работы региональных властей и бизнеса. Напомним, что по итогам 2024 г. инвестиции в основной капитал составили 568,6 млрд рублей.

"Особый акцент в работе — на развитии инвестиционной среды. Сегодня в регионе реализуется более 300 инвестпроектов с общим объемом вложений около 1,4 трлн рублей. В этом году было завершено 26 проектов", — отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.

В 2025 г. бизнес активно инвестировал в сферы металлургии, производства медицинских изделий, торговли, логистики, пищепрома, производства машин и оборудования, сельского хозяйства, гостиничного бизнеса, туризма и др.

"Рост инвестиций — это не просто цифры, это новые рабочие места, современные технологии и укрепление экономического суверенитета страны. Самарская область предлагает комфортные условия для бизнеса: удобное географическое расположение, транспортная доступность, специальные площадки и налоговые режимы, квалифицированные кадры. Наша задача — привлекать новых инвесторов и помогать в расширении уже действующим предприятиям", — подчеркнул заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В 2025 г. введен в эксплуатацию современный логистический центр "Вайлдберриз". "ОДК-Кузнецов" запустила новый корпус Центральной заводской лаборатории — один из крупнейших в корпорации Ростеха. Заработал ряд новых производств в сфере автокомпонентов. Готовится к запуску производство специализированной пищевой продукции, включая диетические и функциональные продукты.

Росту объема инвестиций способствует совершенствование условий для бизнеса и динамичное развитие специальных инвестиционных площадок.

Главным проектом развития региона остается особая экономическая зона "Тольятти". В конце 2025 г. площадка заняла 6 место в IX Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности ОЭЗ России. Сегодня здесь работают 45 компаний, 22 завода уже функционируют. Выручка компаний-резидентов ОЭЗ за 9 месяцев 2025 г. превысила 40 млрд рублей.

Еще один эффективный механизм привлечения инвесторов в регион — сеть индустриальных парков. Это промышленные парки "Преображенка", "Чапаевск", а также логистические парки "Преображенка-2" и "Новосемейкино". В настоящее время ведется активное строительство индустриального парка "Самара". Сегодня на этих площадках работают 79 компаний, которые уже вложили в реализацию своих проектов более 48 млрд руб., создали 14,6 тыс. рабочих мест.

Льготы и преференции получают резиденты территорий опережающего развития — такой статус действует в Тольятти и Чапаевске. Резидентами ТОР, созданных в Самарской области, являются 75 компаний, которые уже вложили в развитие своих проектов 42,6 млрд руб. инвестиций и создали 14,9 тыс. рабочих мест. За время функционирования ТОР сумма налоговых поступлений в консолидированный бюджет региона составила 6,7 млрд рублей.

Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Сопровождением инвесторов в Самарской области занимается Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов в режиме "одного окна" готовы оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться по тел. 8 (800) 505-90-36.