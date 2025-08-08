Федоровские луга попали в зону внимания инвестора

По неофициальным данным, инвестор многофункционального оздоровительно-спортивного комплекса расширил свои планы по освоению земель в Ставропольском районе. В частности, на Федоровских лугах, которые входят в перспективную ООПТ "Задельническая пойма", предполагается организовать поле для гольфа.

Напомним, соглашение по реализации туристического проекта было заключено еще в 2023 г. между правительством Самарской области и ООО "Первостроитель" (управляющая компания ООО "Уральская Марка"). Годом позже стороны - региональное правительство, администрация Ставропольского района и ООО "Уральская марка" - подписали меморандум, который подразумевает создание многофункционального оздоровительно-спортивного комплекса с функцией длительного пребывания, включая блок водной реабилитации, гидротерапии и восстановления.

Целью инвестиционного проекта, сообщили в министерстве экономразвития и инвестиций Самарской области, служит создание современной всесезонной инфраструктуры для увеличения туристического потока и развития внутреннего туризма в Ставропольском районе. Однако подробности о будущем туристическом комплексе не раскрываются ни в районной администрации, ни в правительстве региона.

"В связи с существующими обязательствами о неразглашении конфиденциальной информации о реализации инвестиционного проекта, иные запрашиваемые сведения не могут быть предоставлены", - ответили в министерстве экономического развития.

В распоряжении Волга Ньюс оказалась обновленная схема планирования территории под многофункциональный комплекс. В ней указывается, что ориентировочная площадь земли для застройки составляет 300 га, всего же для реализации проекта рассматривается 500 гектаров.

Для сравнения, по данным на осень 2024 г. территория под многофункциональный центр предполагалась заметно меньше.

Планы по ее расширению, по некоторым данным, связаны с желанием инвестора разместить гольф-площадку. В разы увеличилась и ранее озвученная сумма инвестиций в проект, однако официального подтверждения эта информация не получила. В 2024 г. речь шла о 3,8 млрд рублей.

Сообщалось, что оздоровительно-спортивный комплекс предполагается построить на берегу Волги рядом с протокой Нижняя Купринка. Здесь планируется разместить отель на 300 номеров, центр восстановительной медицины и водной реабилитации, акватермальный комплекс, ресторан, детские зоны и многофункциональные площадки для занятий спортом.

Инвестором комплекса выступает ООО "Уральская Марка". По данным ИАС Seldon.Basis, организация зарегистрирована в Самаре 31 октября 2023 года. Основной вид деятельности - деятельность туристических агентств. Уставный капитал - 20 млн рублей. Управляющая компания - ООО "Первостроитель" (крупный застройщик из Свердловской области). Владелец - Виктор Иванисенко.

На официальном сайте "Первостроитель" позиционирует себя как девелоперскую компанию, специализирующуюся на реализации проектов комплексного освоения и редевелопмента территории в Екатеринбурге. Кроме того, застройщик занимается развитием территорий застройки: открыл ресторан, бильярдный клуб, клинику, отель. При этом компания не заявляет опыт в туристической отрасли.

По данным Волга Ньюс, планы по освоению Федоровских лугов находятся в стадии обсуждения. Согласно кадастровой карте, земли на перспективном памятнике природы не оформлены. В администрации Ставропольского района вопрос по земельной политике на природной территории оставили без ответа. В компании "Первостроитель" не удалось связаться по телефону с профильным специалистом - в организации постоянно откладывали связь с ним.